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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 07-08-2018

7
AUGUST
2018
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البناء


خفايا
نبّه خبراء اقتصاديون من استمرار «الكربجة» الحاصلة على المستوى السياسي، وتحديداً تأخير تشكيل الحكومة، الأمر الذي يرفع منسوب عدم اليقين الداخلي، في ظلّ عدم الاستقرار الإقليمي. ولفت الخبراء إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية بدأت تظهر السلبيات الناتجة عن ذلك، آملين أن يحدث تغيّر ما في المناخ السياسي، على الأقلّ مع تشكيل الحكومة الجديدة والتعامل الجادّ مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.


كواليس
قالت مصادر في المعارضة السورية في اسطمبول إن الأتراك أبلغوا الفصائل المسلحة العاملة في إدلب أن الحل السياسي والأمني سيبدأ بعناوين عزل جبهة النصرة والقبول بتسليم الطريق الدولي حتى الحدود التركية للجيش السوري والذهاب إلى حوار لتشكيل حكومة موحّدة.

الجمهورية


بدأ التداول في الكواليس باسم خلف قائد الدرك جوزف الحلو الذي تنتهي مهامه في 3 أيلول المقبل، ويتردّد ان الاسم الأوفر حظاً للمنصب يحظى بدعم رئيس الجمهورية والبطريرك مار بشاره بطرس الراعي.


تعرض أحد المسؤولين لتوبيخ من مرجع ديني نتيجة تقاعسه في مسؤولياته بعدما كان المرجع نفسه قد دعمه في الوصول إلى منصبه.


ارتفع منسوب سوء العلاقة بين وزير سيادي ووزير سيادي آخر ليصل الى المستوى الشخصي والاجتماعي بينهما.

اللواء

لغز
يرفض مسؤول كبير مجرَّد الإجتماع مع نواب محسوبين على جهة معينة سياسياً، وعدم إعطاء هذا الفريق أية صفة تسمح له بالمطالبة بحقيبة.
غمز
إتفق أطراف ثلاثة من توجه سياسي معروف على التنسيق، وعدم التنازل عن أي موقف معلن، إلى درجة وصف هذا الموقف بالمتصلب..
همس
يُهدّد رئيس حزب مسيحي باللجوء إلى أوراق لم يستخدمها بعد منعاً لهضم حقوقه في الوزارة المقبلة؟!

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