بالصور والفيديو: حريق هائل يمتدّ من طريق الجيّة نحو مرتفعات السعديات

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شبّ حريقٌ كبير في مرتفعات بلدة السعديات - ساحل إقليم الخروب، أتى على مساحة واسعة من الأعشاب اليابسة. ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورًا ومقاطع فيديو للحريق، الذي ما زال مشتعلاً منذ عصر اليوم وحتى هذه الساعة.



وفي اتّصال هاتفي، أكّد مصدر في الدفاع المدني اللبناني لموقع "الجديد" أن عناصر الدفاع المدني يعملون على إطفاء الحريق، لافتًا الى أنه (الحريق) بدأ من أسفل الطريق وامتدّ صعودًا نحو الجبل لذلك كان صعبًا السيطرة عليه. وتابع مشيرًا الى أنهم في حاجة الى بعض الوقت ليتمكّنوا من السيطرة عليه وإطفائه كلّيًّا.



أسباب اشتعال الحريق ما زالت غير معروفة، بحسب المصدر، الذي أكّد أنه لم تُسجّل أيّة إصابات.