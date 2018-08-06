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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



من يتمعن بكلام رئيس الجمهورية أمام زواره، الذي نشرته جريدة النهار اليوم، يتأكد له المؤكد الآتي: ميشال عون هو ميشال عون... لا يخشى المواجهة بالحق، ولا يتراجع أمام الباطل، مهما كان التحدي كبيرا، ومهما عظم شأن المتحدين.



في الشق الخارجي للأزمة، وما يحكى عن ضغوط تمارس لعرقلة التشكيل عبر العقد الثلاثة المعروفة، لا يجد حرجا في القول: معروف اين هو مكمن الربط والحل فيها وما هي خلفيتها الحقيقية، لكن لا احد من الخارج يمكنه ان يمارس ضغطا علي، ويسأل: هل ينطبق ذلك على غيري؟ ليجيب: لا اعرف.



عن التأخير في التشكيل، يقول: الضوابط أكدتها في خطاب عيد الجيش، كما أكدت التعاون مع رئيس الحكومة المكلف، تاركا له وضع تشكيلته الحكومية، وما زلت انتظر منه ان يقدمها الي. وكل ما ننتظره هو تطبيق عملية حسابية بسيطة توزع الحصص في الحكومة بالتناسب مع ما افرزته الانتخابات على اساس قانون انتخاب نسبي يفترض أنه أنهى الاحتكار.



عن موضوع الصلاحيات في التأليف، يجيب: من حقي الدستوري ان ارفض او أوافق، وكما لا اتدخل بصلاحيات احد، لا اسمح لأحد بالتدخل ولا بتخطي صلاحياتي. ويجزم قائلا: رئيس الجمهورية لا يعطى الفضلات بل هو شريك في عملية التأليف وفي تسمية الوزراء.



وعن الأعراف، يسأل: أليس من حق رئيس الجمهورية أن يقول بأنه يريد أن يسمي نائب رئيس الحكومة، كما كرسه العرف في حكومات ما بعد الطائف؟



اما في موضوع النازحين، فيشدد على أنه لن يسمح ببقائهم ليكونوا ورقة في يد من يتمسكون بهم في لبنان، وهذه العودة مستمرة بإشراف الأمن العام حتى من دون انتظار بدء تطبيق المبادرة الروسية.



وفي ملف العلاقة مع سوريا، يعلن: الفرق بيني وبين غيري انني اتطلع من الحاضر الى المستقبل، وغيري يتطلع من الحاضر الى الماضي، فيما الحكم هو تلاق مع الحدث وليس اللحاق به.



هذا في السياسة اليوم. أما في التاريخ، وعشية ذكرى اعتقالات السابع من آب، واعتداءات التاسع منه، موجة من الغضب على مواقع التواصل بعد استخدام القوات اللبنانية صورة الناشطين رنا وفادي لطيف في حملتها الدعائية لمناسبة الذكرى. ولأن المصالحة وتزوير التاريخ خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا، قرر كل من رنا وفادي الخروج على صمتهما، لوضع النقاط على حروف التاريخ.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





السابعة صباحا بتوقيت بيروت تدخل العقوبات الاميركية على إيران ماليا وإقتصاديا حيز التنفيذ، ويبدأ في الوقت نفسه تطبيق الحرس الثوري الايراني مناورات عسكرية على طول الممرات البحرية في الخليج. ويترافق ذلك مع تجديد الرئيس الاميركي استعداده للقاء الرئيس الايراني وعقد اتفاق جديد بدلا من الاتفاق النووي.



وقال مسؤولون أميركيون إن الهدف من العقوبات تغيير تصرفات إيران وليس نظامها. ولا يماشي هذا الكلام الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن الايرانية وإعلاء الهتافات ضد المرشد علي خامنئي.



وفيما الحرب مالية وإقتصادية أميركيا وعسكرية إيرانيا، إقترح الاتحاد الاوروبي لقاء ترامب بروحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وأعلنت واشنطن أن الهدف من قطع التمويل عن إيران هو وقف زعزعة استقرار الشرق الأوسط.



ولا تعتبر العقوبات الاميركية جديدة بل متجددة بقرار تنفيذي إتخذه ترامب. وقال مسؤول أميركي: لن نعطي تصاريح للدول أو الشركات للتعامل مع إيران.



وفي لبنان فرملة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة بفعل خلافات محلية أكثر منها إملاءات خارجية.



وفيما دعا الرئيس بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الخميس المقبل كشف رجل أعمال لبناني عن نصيحة من البنك الدولي للمراجع اللبنانية للإسراع في تشكيل الحكومة وعدم إضاعة نتائج مؤتمر سيدر.



كذلك نصحت دوائر دبلوماسية المراجع اللبنانية بتشكيل الحكومة سريعا للانتباه الى التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة واللحاق بركب المحاولة الروسية لإعادة قسم كبير من النازحين السوريين الى بلدهم.



إذن قرارات ترامب في العقوبات على إيران تنفيذية اعتبارا من الصباح وفي الوقت نفسه قرار للحرس الثوري الايراني بمناورات عسكرية في الخليج. وقد قال ترامب قبل قليل إن العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران في تشرين الثاني المقبل ستتضمن الموانئ الايرانية وقطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن.



قراءة في العقوبات الاميركية الحالية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



بات الحديث عن ملف تشكيل الحكومة اشبه بالتقرير الطبي اليومي الذي تصدره المستشفيات عندما يكون في احدى غرفها للعناية الفائقة مريض من مسؤولي الصف الاول ميؤوس من وضعه الصحي.



وانسجاما مع ما تقدم فان اي خطوة لم تتحقق على خط التأليف في مطلع الاسبوع ،على العكس فان المواقف المبدئية بل المعاندة تتصاعد وتؤشر الى ان جدار الخلاف سيتسع تحميه المتاريس السجالية العنيفة وقد تم تغذيتها باتهام عوامل اقليمية وخارجية بالمشاركة في التعطيل.



تكتسب هذه الصورة صدقيتها من حقيقة ان التواصل مقطوع بين من يمكنهم تسهيل عملية التأليف لمصلحة اللقاءات التي تعزز الاصطفافات السياسية المتعارضة والمتقابلة، وهذا بدا جليا من اللقاء الثلاثي بين غطاس خوري وملحم رياشي ووائل ابو فاعور الاحد قابله لقاء ثنائي جمع جبران باسيل بطلال ارسلان يوم الاثنين.



واذا كان التيار مقطوعا بين اهل السياسة فان التيار الكهربائي يثير لغطا كبيرا وعلى جبهتين الاولى الظروف التي رافقت انتقال باخرة الطاقة التركية اسراء من الجية الى الزوق بعدما تعذر تشطيطها في الزهراني وما اثارته القضية من سجالات بين المستفيدين المفترضين من نورها جنوبا والمتضررين من حضورها الكهروسياسي لو شططت.



اما الجبهة الثانية فابطالها اصحاب المولدات الخاصة الذين دخلوا في صدامين مباشرين مع وزارة الطاقة والاقتصاد، الاول لرفضهم خفض التسعيرة وتركيب العدادات والثاني مكتوم عنوانه خسارتهم اسواق كسروان وجبيل والمتن اقله ثلاثة اشهر بعدما تامن تغذية هذه المناطق 24 ساعة على 24 ساعة من الباخرة اسراء وقد هدد اصحاب المولدات بقطع التيار عن المشتركين ابتداء من تشرين الاول.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



شتان ما بين انظروا إليها الآن وهي تحترق وانظروا إليها الآن وهي تغادر لكن آب الذي رسخ زمن الانتصارات هو نفسه يرسخ هزيمة أهل النصر أمام حركة ناقصة رمت الحرم على مكرمة إسراء المؤقتة فحشرت الحليف في بيت اليك حزب الله الواقع بين نيران صديقة لم يكتم غيظا على قرار ونأى بنفسه عن فرض الحظر على الباخرة لكن ما لحزب الله حيلة أمام حيل المستفيدين من نور لا يمر إلا عبر شبكات مافيا المولدات وحماة ديارها. ليست الباخرة التركية العلامة الفارقة الوحيدة بين الحزب والحركة فثمة مشروع آخر يبدو أنه سيوسع الهوة بين الثنائي الشيعي ويتمثل في ردم جزء من بحر صور لتوسعة كورنيش الرئيس نبيه بري عرابة هذا المشروع الذي تبنته البلدية السابقة هي وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين التي صرحت بأنه سيجري ردم نحو خمسة عشر مترا من بحر المدينة بهدف إنشاء ممر خاص لقيادة الدراجات الهوائية الأمر الذي اعترض عليه النائب في كتلة نحمي ونبني نواف الموسوي متسائلا ما الجدوى من هذا الممر؟ في حين سجل المجتمع المدني خشية على هوية المدينة وشاطئها بعدما تحولت مرافق المدينة إلى محميات سياسية وفينة. والمحميات بالمحميين تذكر ومنهم رئيس بلدية العباسية خليل حرشي الذي أعدت عنه الجديد تحقيقا وكشفت فيه مخالفته الواضحة للمادة التاسعة والعشرين من قانون البلديات التي تنص على عدم جواز الجمع بين منصب رئيس أو عضو في المجلس البلدي ووظيفة الدولة حيث عمل حرشي حارسا في أوجيرو وتقاضى بدل فروق سلسلة الرتب والرواتب مبلغا ناهز تسعة عشر مليون ليرة بعد الفضيحة كتب حرشي نص استقالته لكن الاستقالة لا تزال حبرا على ورق. في الوقت المستقطع من عمر التأليف بات كل وزير على وزارته صياحا فترحل باخرة ويردم شاطئ والصفقات تسير وتصريف الأحوال والأعمال راعيها أما الجمود الذي يحيط بأزْمة تأليف الحكومة فخرق جداره اجتماع تشاوري ليلي ضم وزيري الإعلام والثقافة محلم رياشي وغطاس خوري والنائب وائل بو فاعور الاجتماع الذي دام ساعتين لم يتجاوزْ عتبة عرض الأفكار فالرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد وخطوط التواصل مقطوعة مع جبران باسيل وفي معلومات الجديد المستقاة من التيار الوطني الحر فإن التيار ينتظر مبادرة من الحريري ويسأل هل يعتمد الرئيس المكلف سياسة التيئيس للدفع باتجاه التسليم بالأمر الواقع؟ فيما مصادر مواكبة للتأليف تنفي أن يكون ثمة تقاطع مصالح يجمع بين القوات اللبنانية، والمستقبل، والاشتراكي وحركة أمل ويوحي بحلف جديد في وجه الوطني الحر. كل المعلومات تبقى في حكم التكهنات ما دام الرئيس المكلف في حله وترحاله يعتمد سياسة الهروب إلى الأمام إما بالقطيعة وإما بالسفر.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



من يسمع حكايات التأليف الحكومي يصدق أما من يرى عقدها ومساراتها فيستعجب، ومن هذا المنطلق أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه عندما يسأل يقال إن الأجواء إيجابية من دون ترجمة لها على أرض الواقع، رئيس المجلس شدد على أن الضرورات الداخلية والإقتصادية توجب كسر الحلقة وتشكيل الحكومة".



بعد شهرين ونصف على التكليف الموقف من بعبدا بحسب ما نقل زوارها للnbn هو ان لا مبرر للتأخير والحكومة يجب أن تكون إنعكاسا للمجلس النيابي مع وجود جهات سياسية تريد احتكار تمثيل طائفة وأخرى تريد زيادة عن حجمها وهو ما ترى فيه الرئاسة الأولى ووفق زوار بعبدا "خيارين لا ثالث لهما أمام الرئيس المكلف إما حكومة وحدة وطنية تحترم المعايير الإنتخابية وإما حكومة أكثرية تشكل في كثير من بلدان العالم ويؤكد من اطلع على أجواء بعبدا في الساعات الأخيرة أن رئيس الجمهورية لا يفهم الأسباب التي تؤخر تأليف الحكومة، فالحريري لم يقدم حتى الآن تشكيلة لأسباب يعرفها هو وحده".



وينقل زوار الرئيس عون عنه لل nbn إرتياحه إلى الأجواء التي سادت لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل ويقول إن الأمور هكذا تكون قد عادت إلى طبيعتها ومن دون تشنجات الإختلاف بالرأي لا يجب أن يغير بالعلاقات أما العلاقة بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب فهي ممتازة ولم تمر أبدا بتوترات.



وعن التنسيق مع سوريا، يؤكد الرئيس عون أمام زواره أنه قد حان وقت التفكير بإزالة الحواجز بين لبنان وسوريا لمصلحة لبنان الإقتصادية خصوصا وأن علاقة دبلوماسية تربط البلدين".



وعلى المستوى الدولي وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا رئاسيا يعيد فرض العديد من العقوبات على إيران بيد وأعلن باليد الأخرى إنفتاحه على إتفاق نووي جديد معها، فيما نقل في الوقت نفسه عن مسؤولين أمركيين إستعداد ترامب للقاء القيادة الإيرانية في أي وقت مع التأكيد على أن السياسة الأميركية لا تستهدف تغيير النظام الإيراني إنما تعديل سلوك طهران وفق ما نقل علما أن طهران اليوم قوية ومرت سابقا بظروف أصعب بكثير وعبرت. على أي حال فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيرد اليوم عبر خطاب متلفز على نظيره الأميركي وكل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والعملة الصعبة والغلاء وسبل تسوية المشاكل الإقتصادية.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



على قارعة الانتظار تصطف الملفات المحلية المعلقة على تشكيلة حكومية، ربطها البعض بمحطات الضخ الخارجية التي تريد جعل لبنان جزءا من لهيب المنطقة..



ووفق المشهد الداخلي المجموعة اجزاؤه من مصادر متعددة، فان لا جديد حكوميا نحو الامام، بل تراجع حاد مخيب للآمال، ادخل الملف في دوامة لا يمكن الخروج منها مع اوامر الخارج بالتعنت ونفخ الاحجام .. ولا علاج ممكنا يسرع التأليف ويخفف من الخسائر المترتبة على التأخير سوى باعتماد النسبية في التوزير كما تم اعتمادها في قانون الانتخابات بحسب الوزير محمد فنيش..



في الاستنسابية الاميركية، عقوبات جديدة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ستزيد من تعقيد ملفات المنطقة، عقوبات اسف لها الاوروبي وباركها رئيس الحكومة الصهيوني، وهلل لها الاعلام السعودي، على ان التعليق الايراني سيكون للرئيس الشيخ حسن روحاني بعد قليل..



في الميدان اليمني شرح جديد لخارطة الاشتباكات والتحالفات تكفلت به اسوشيتد برس الأميركية.. الوكالة وثقت بالمقابلات والاعترافات التحالفات بين الاميركي والسعودي والاماراتي مع القاعدة وتوابعها لمواجهة انصار الله والجيش اليمني، مؤكدة كذب ادعاءات محاربة الارهاب، وحجم الازمة التي تعانيها قوى العدوان..



في سوريا عدوان جديد يستهدف الادمغة السورية التي ساهمت بحماية الوطن وتطوير قدراته..اغتيال العالم الدكتور عزيز اسبر مدير مركز الابحاث العلمية على طريق حماه، وضعه الاعلام العبري ضمن سياق استهداف عقول محور المقاومة، ورغم الصمت الرسمي الصهيوني، فان الشرح المريب للاعلام العبري قال خذوني.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



الحكومة العتيدة التي تنتظر ازالة العقد من امام تشكيلها في اتصالات ومشاورات لا تهدأ ليست هما وحيدا للبنانيين، بل هم غارقون ايضا في قضايا حياتية تبدأ من الارتفاع الجنوني لتعرفة المولدات الخاصة ولا تنتهي عند انقطاع المياه والحاجة الى الصهاريج لتأمين مياه الخدمة، بل تتعداها أيضا الى السلاح المتفلت، الذي ادى اليوم الى جرح ثلاثة مواطنين احدهم في حال حرجة في عدلون الجنوبية.



ومعيشيا ايضا اتحادات ونقابات قطاع النقل البري دعت الى اعتصام عند مداخل مرافئ صور، صيدا، بيروت، وطرابلس الخميس المقبل.



اقليميا تبدأ الولايات المتحدة الاميركية فجر غد فرض سلة من العقوبات على طهران بالتزامن مع اعلان الادارة الاميركية انها ماضية بمعاقبة النظام الإيراني لوقف دعمه للأنظمة الاستبدادية وتمويله لحزب الله والميليشيات الحوثية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



عندما يتحول الفساد الى دولة داخل الدولة، يصبح ممنوعا على الاعلام الحر السكوت، لا بل يصبح من واجبه كشف الحقائق امام الرأي العام.



على مدى سنين، حاربت الـ LBCI الفاسدين، وخاضت معارك ضدهم، بعدما تحولوا الى مافيات، تغلغلت في كل دوائر الدولة. لم نترك ملفا الا وفتحناه، من السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، الى النفايات والكهرباء وبواخرها والمولدات والماء والتخابر غير الشرعي، والمشاعات المصادرة، والمباني الحكومية المستأجرة، والميكانيك، والاملاك البحرية، وصولا الى صحة الناس.



عشرات الدعاوى رفعت على الـ LBCI وأمام المحاكم كشفنا المستور وقدمنا الاثباتات. اختار البعض الطريق الاقصر لمحاولة اسكاتنا، فضرب عبر قضاء العجلة، وأمام هذا القضاء تقدمت المدعية انجيليك انطوان خليل، بطلب امر على عريضة، تطلب فيه حذف كل ما سبق ونشرناه عنها في ملف الصحة، ومنع استعمال اسمها وصورها وكل ما يتعلق بها من قبل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال والمواقع الالكترونية المتعلقة بها في المستقبل، تحت طائلة غرامات اكراهية.



انجيليك، لمن نسي هي مديرة مكتب وزير الصحة غسان حاصباني، احد وزراء القوات اللبنانية. استعجلت انجيليك ومن خلفها محاولة اسكاتنا، ولكنهما لم يستعجلا اجابة المواطنين عن سبب صعوبة الحصول على ادوية السرطان وعن سبب استبادل بعض اللقاحات زهيدة الثمن باخرى باهظة الثمن وعن سحب الاموال من بعض المستشفيات الحكومية لتمنح لمستشفيات خاصة، وعن سبب الاصرار على شراء الدواء من شركة سقطت في مناقصة لوزارة الصحة، ولماذا سعر دواء 9 دولار في بلد المنشأ، يباع بخمسمئة في لبنان؟



الاجوبة على كل هذه الاسئلة لا تهم انجيليك، ولا من خلف انجيليك، فالمهم، ابقاء الصورة الجميلة لمن يدعي الشفافية ومكافحة الفساد. اما نحن، وحرصا على الشفافية، فمستمرون في كشف الحقائق، التي نستقيها من مصادرها، كما حصل في ملف استجواب انجيليك امام امن الدولة عشر ساعات، كما اعلمنا مصدر رفيع في امن الدولة. فهزيمة الدولة امام الفاسدين ستطالنا جميعا، وضربهم لا بد آت عبر شجاعة يملكها بعض المسؤولين وبعض القضاة وبعض الصحافيين.





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