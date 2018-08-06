بعد الاشاعة التي طاولته ... المشنوق: لم يكن هناك وقتٌ كافٍ

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق: تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبراً يدّعي أنّ الوزير المشنوق اشترى فيلّا في ماربيا بـ10 ملايين دولار. والصحيح أنّه كان يحضر زفاف ابنة صديقه وأمضى يومين في إسبانيا، وهذا كلّ ما في الأمر، ولم يكن هناك وقتٌ كافٍ لشراء فيلا. خبر شرائه فيلّا في ماربيا مُختلَق وكاذب، وخرج من مواقع معروفة بارتباطها بأحد المتموّلين المتطفّلين على السياسة في لبنان. والوزير المشنوق حين سيشتري فيلّا في ماربيا أو في أيّ مكان آخر، سيحدث ذلك علناً، ولا داعي للتفتيش في السجلات العقارية الإسبانية.