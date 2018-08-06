شرطة بلدية طرابلس ازالت المخالفات والتعديات في التبانة وحجزت سيارات مهملة في نطاق المدينة

A + A -

وطنية - نفذت دوريات من مخفر الزاهرية التبانة البلدي في شرطة بلدية طرابلس حملة لإزالة المخالفات والتعديات العشوائية على الارصفة والاملاك العامة وتنظيم السير على مداخل التبانة ودوار نهر ابو علي



وتم ازالة عدد كبير من المخالفات والبسطات و"التخشيبات" في شارع البرجاوي خلف سوبر ماركت الوليد، وتستمر الحملة لتنظيم شوارع التبانة الرئيسية والفرعية.



وواصلت دورية القيادة الليلة في الشرطة البلدية ازالة السيارات المهملة ضمن نطاق مدينة طرابلس، في اطار الحملة المستمرة، حيث تم حجز بعض السيارات المهملة وتم وضعها في مرآب الحجز التابع لبلدية طرابلس.



