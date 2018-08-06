قضية المولدات تتفاعل: اصحابها يهددون بالتصعيد والمعنيون يؤكدون ان لا تراجع نهائيًا عن الموضوع

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من ضمن الحملة الممنهجة والموزعة الادوار اتهام لوزير الطاقة سيزار ابي خليل بأنه أشار في موضوع العدادات الى أنه اذا لم يلتزم أحد أصحاب المولدات فإنه يعود الى المشترك لديه والى البلدية فرض هذا الأمر، وان هذا التصريح يشكل هروباً من المسؤولية ووضعاً للناس بعضها في مواجهة البعض، فكان الرد واضحًا من وزارة الطاقة

وفيما جدد تجمع أصحاب المولدات في مؤتمر صحافي رفضه قراري العدادات والتسعيرة مطالبين بدعم المازوت لتخفيض فاتورة المولدات، مهددين بقطع الكهرباء عن اللبنانيين ابتداء من تشرين الاول، اكد المعنيون ان لا تراجع عن القرار نهائيًا

قد ما بيصرف المواطن بيدفع، على هذه القاعدة يعمل المعنيون من خلال تركيب العدادات واصدار التسعيرة، من دون اغفال المبلغ الثابت لاصحاب المولدات لتغطية تكاليف الصيانة والموظفين، علمًا ان اجتماعًا ثلاثيًا سيعقد في الايام المقبلة، يضمّ ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الطاقة، للوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف.