الرئيس عون امام زواره: الفرق كبير بين حرية الرأي وحرية الشتيمة والتضليل

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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائل الاعلام الى ان تلعب "دورا بناء في عدم بث اخبار مضللة تشوه حقيقة الوضع البيئي في لبنان وتسيء اليه"، معتبرا ان "تعميم الاتهامات عشوائيا من دون تقصي الحقائق امر غير جائز



كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وزير السياحة اواديس كيدانيان مع وفد من "نقابة المؤسسات السياحية البحرية" برئاسة جان بيروتي، وذلك لمناسبة انتخاب مجلس جديد للنقابة.



الرئيس عون توجه الى البلديات "للحفاظ على نظافة الشاطىء الواقع ضمن نطاقها، ورأى ان "المشكلة الاساسية تكمن في النقص في محطات التكرير. ولفت الى ان "هناك ارثا ثقيلا حملناه منذ سنوات عدة، ونحن نعمل على معالجته، ونتحمل مسؤولياتنا.



الوضع السياحي قيمه ايضا رئيس الجمهورية وذلك بعدما استمع الى وزير السياحي افيديس كيدانيان الذي اعلن عن ارتفاع بنسبة الوافدين الى لبنان بلغت 6.13 % مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي علما ان السياح الاوربيين هم من تصدر قاءمة الوافدين مع 38 %



على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون، الوزير السابق محسن دلول واجرى معه جولة افق تناولت شؤون الساعة.



والتقى وفدا من الارمن الكاثوليك في لبنان برئاسة المطران جورج اسادوريان، نقل الى رئيس الجمهورية "دعوة لحضور السيامة الاسقفية للمطران الجديد للطائفة في فرنسا