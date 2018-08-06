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من يتمعن بكلام رئيس الجمهورية أمام زواره، الذي نشرته جريدة النهار اليوم، يتأكد له المؤكد الآتي: ميشال عون هو ميشال عون... لا يخشى المواجهة بالحق، ولا يتراجع أمام الباطل، مهما كان التحدي كبيراً، ومهما عظُم شأن المتحدّين.

في الشق الخارجي للأزمة، وما يحكى عن ضغوط تمارس لعرقلة التشكيل عبر العقد الثلاثة المعروفة، لا يجد حرجاً في القول: معروف اين هو مكمن الربط والحل فيها وما هي خلفيتها الحقيقية، لكن لا احد من الخارج يمكنه ان يمارس ضغطاً عليّ، ويسأل: هل ينطبق ذلك على غيري؟ ليجيب: لا اعرف.

عن التأخير في التشكيل، يقول: الضوابط أكدتُها في خطاب عيد الجيش، كما أكدت التعاونَ مع رئيس الحكومة المكلّف، تاركاً له وضع تشكيلته الحكومية، وما زلت انتظر منه ان يقدمَها اليّ. وكل ما ننتظره هو تطبيقُ عمليةٍ حسابيةٍ بسيطة توزّع الحصص في الحكومة بالتناسب مع ما افرزته الانتخابات على اساس قانون انتخاب نسبي يُفترض أنه أنهى الاحتكار.

عن موضوع الصلاحيات في التأليف، يجيب: من حقيّ الدستوري ان ارفض او أوافق، وكما لا اتدخل بصلاحيات احد، لا اسمح لأحد بالتدخل ولا بتخطي صلاحياتي. ويجزم قائلاً: رئيس الجمهورية لا يعطى الفضلات بل هو شريك في عملية التأليف وفي تسمية الوزراء.

وعن الأعراف، يسأل: أليس من حق رئيس الجمهورية أن يقول بأنه يريد أن يسمي نائب رئيس الحكومة، كما كرّسه العرف في حكومات ما بعد الطائف؟

اما في موضوع النازحين، فيشدد على أنه لن يسمح ببقائهم ليكونوا ورقة في يد مَن يتمسكون بهم في لبنان، وهذه العودة مستمرة بإشراف الأمن العام حتى من دون انتظار بدء تطبيق المبادرة الروسية.

وفي ملف العلاقة مع سوريا، يعلن: الفرق بيني وبين غيري انني اتطلع من الحاضر الى المستقبل، وغيري يتطلع من الحاضر الى الماضي، فيما الحُكمُ هو تلاقٍ مع الحدث وليس اللحاق به.

هذا في السياسة اليوم. أما في التاريخ، وعشية ذكرى اعتقالات السابع من آب، واعتداءات التاسع منه، موجة من الغضب على مواقع التواصل بعد استخدام القوات اللبنانية صورةَ الناشطين رنا وفادي لطيف في حملتها الدعائية لمناسبة الذكرى. ولأن المصالحة وتزوير التاريخ خطان متوازيان لا يلتقيان ابداً، قرر كل من رنا وفادي الخروجَ على صمتهما، لوضع النقاط على حروف التاريخ.