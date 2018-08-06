"أين يقع سور الصين".. متسابقة تركية تتصل بصديق

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أصبحت متسابقة تركية في أحد البرامج التلفزيونية مصدر سخرية بعدما فشلت في الإجابة على سؤال سهل وواضح، بشأن "مكان تواجد سور الصين العظيم".

وقال موقع "حرييت دايلي نيوز" إن سو أيهان، البالغة من العمر 26 عاما وهي خريجة اقتصاد من إسطنبول، شاركت في برنامج "من سيربح المليون"، على قناة ATV أول أمس السبت.

وطرح مقدم البرنامج في سؤاله الرابع "أين يقع سور الصين العظيم"؟، فأجابت المتسابقة قائلة "أنا أعرف الجواب ولكن أريد التأكد من الجمهور".

ومن المفارقات، أن 51 في المئة فقط من الجمهور اقترح الإجابة الصحيحة، بينما اختار الباقون الخيارات الأخرى كالهند وكوريا الجنوبية واليابان.

وخاب أمل أيهان، الأمر الذي جعلها تتصل بصديق من أجل المساعدة في اختيار الجواب. ولحسن حظها، كان جواب صديقها صحيحا، حيث حفظ ماء وجهها وأنقذها من موقف محرج.

وأصبحت المتسابقة حديث المواقع الاجتماعية، حيث سخروا من طريقة تعاملها مع السؤال، وقال بعضهم "أي نوع من التعليم لديكم في تركيا؟"، فيما ذكر آخرون أن رهبة التلفزيون هي من جعلت الفتاة الشابة ربما ترتبك.