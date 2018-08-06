حزب الله دان محاولة اغتيال مادورو: حلقة في سياق مؤامرات واشنطن لضرب الدول الحرة المناصرة لقضية فلسطين

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دان "حزب الله" في بيان، بشدة "محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويشجب التدخلات المستمرة من قبل الإدارات الأميركية في شؤون فنزويلا، ومحاولات قلب النظام بشتى السبل العسكرية والاقتصادية".



واعتبر ان "محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق المؤامرات التي تحيكها واشنطن لضرب الدول الحرة المناصرة لقضية فلسطين، والرافضة للهيمنة الأميركية على العالم".



واذ هنأ الحزب الرئيس مادورو بسلامته، اشاد ب"صموده وشجاعته ووقوفه والشعب الفنزويلي بوجه الضغوط الأميركية الهائلة التي تمارس عليهم"، واعرب عن "الاعتزاز بالصداقة التي تجمعنا به وبشعبه الوفي".