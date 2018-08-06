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بستاني: نرفض لغة التهديد من قبل اصحاب المولدات الخاصة والشعب لن يسكت على هذه اللغة

6
AUGUST
2018
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استغرب النائب الدكتور فريد البستاني ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده اصحاب المولدات الخاصة واعتمادهم لغة تهديدية بالاطفاء الكلي في حال لم تتراجع وزراتا الاقتصاد والطاقة خصوصا بالنسبة لتركيب العدادات والاسعار.
وقال البستاني:نرفض لغة التهديد من قبل اصحاب المولدات الخاصة في دولة المؤسسات والقانون وفي عهد الرئيس ميشال عون ،واذا كانوا يريدون الاطفاء الكلي فان الشعب لن يسكت على هذه اللغة وانا ادعو في حال اتخذ اصحاب المولدات هذا القرار فان الشعب سيعمد الى الاستغناء عن هذه المولدات .
وتابع البستاني:لقد طالبنا في السابق باعتماد اللامركزية الكهربائية بانتطار تطبيق الخطة التي اقرت في العام ٢٠١٠التي ستؤدي الى تامين الكهرباء٢٤ساعة على ٢٤في اليوم
واضاف البستاني:لا يمكن السكوت على ما يجري وعلى الحكومة وان كانت حكومة تصريف اعمال ان تبادر الى اراحة المواطنين وتخفيف الاكلاف الاضافية التي يدفعونها وتثقل كاهلهم وبالتالي لا يمكن ان تبقى جمهورية المولدات اقوى من وزارتي الاقتصاد والطاقة لا بل اقوى من الجمهورية .
وانهى البستاني تصريحه بالقول :نحن نمثل شعبا. اعطانا ثقته وعلينا ان نخفف الاعباء التي يتحملها دون وجه حق

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