ارسلان بعد لقاء باسيل: تناول البعض موضوع الحكومة بخفة وكأن تأليف الحكومة اصبح مرادفا للحصص باعتراف القوى السياسية التي تعرقل هذا الموضوع

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان الذي أعلن أن اللقاء مع الوزير باسيل جاء في ظل التوترات و فرض الشروط والشروط المضادة التي توضع في إطار تأليف الحكومة والعراقيل والتي لا يمكن ان يحتملها البلد سواْ كان ذلك سياسيا او اقتصاديا او ماليا او اجتماعيا، فيما يتناول البعض موضوع الحكومة بخفة وكأن تأليف الحكومة اصبح مرادفا للحصص باعتراف القوى السياسية التي تعرقل هذا الموضوع، وكأنه اصبح حلالا.

وأضاف:"إن مبدأ مقاربة الحس الوطني مع الناس لا يؤخذ بمسؤولية وبجدية وبالتالي اذا استمرت هذه المسالة بهذا الشكل فإن وضع البلد سيكون صعبا ومبدأ الحصص خطأ من الاساس واذا ما شُكلت الحكومة على قاعدة المحاصصة فستشرع المحاصصة في كل مرافق الدولة سواء كانت مدنية ام عسكرية."

وتابع ارسلان: البلد وضعه الاقتصادي المالي من اسوأ ما يكون، بينما يتم التعاطي بخفة في موضوع تأليف الحكومة، اما في ما يخصنا فلا عقدة لدينا او لدى الوزير باسيل او لدى تكتل لبنان القوي، بل هي لدى من يطالب بمبدأ الاحتكار، فكيف لأحد ان يظن ان بإمكانه وضع طائفة، مهما كان حجمها، في جيبه؟ هذا اسلوب خطير ولا تبنى الدولة ولا الوحدة الوحدة الوطنيو ولا العيش المشترك او الديموقراطية على قاعدة التمثيل بهذه الطريقة. والاحتكار يعني تصلبا وهيمنة ونوايا سوداء باتجاه الميثاقية مع الطوائف الاخرى في البلد، وبالتالي لا حاجة للثلث المعطل، اي مذهب يحتكر بشخص او خط سياسي واحد يعطل الميثاقية لعمل الحكومة وهذا يعتبر مسَاً بالمحرمات. واذا اصبحت الطوائف والمذاهب امرا واقعا راسخا في ثقافتنا الاعلامية والسياسية فلنقسم البلد ولا نضحك على الناس. ان لقمة العيش لا تميز بين ابناء الطوائف، فإما ان ننهض بالبلد على قواعد اساسية تجمعنا او ان يكون لدينا الجرأة للقول بأن الناس لا يستطيعون العيش معا.

اضاف ردا على سؤال: انا لا اطالب بالمحاصصة بل بالتمثيل ومن حقنا ككتلة ضمانة الجبل ان يكون لنا تمثيل في الحكومة مثل بقية الكتل في مجلس النواب. وانا لا امارس الاحتكار عبر رفض تمثيل اي طرف اخر، مشيرا الى انه " مع حكومة وحدة وطنية تضم كل الناس".

ورأى انه لا يمكن رفع شعار حكومة وحدة وطنية وتثبيت الاحتكار في الوقت.

ولفت الى ان لا احد يثير حكومة الاكثرية او اقلية لا من قريب او من بعيد. واضاف: نحن متفقون مع الوزير باسيل على كل الامور ونحن في تكتل سياسي واحد".

وتابع ردا على سؤال اخر:لم اقرر بعد ما اذا كنت سأشارك شخصيا في الحكومة العتيدة ام سأسمي احدا لتوزيره مجددا المطالبة باعتماد معيار واحد رفي تشكيل الحكومة.

وحول ما جاء على لسان القيادي في التيار الوطني الحر ناجي حايك قال ارسلان ان حايك لم يعبر الا عن نفسه والوزير باسيل لم يقصر في الردَ، ولن نسمح لأحد العبث بالعيش المشترك في الجبل

اتحاد كرة السلة

والتقى الوزير باسيل أعضاء اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة أكرم الحلبي يرافقهم وفد الناشئين الفائز في بطولة غرب آسيا لكرة السلة التي اجريت في ايران، وأعلن الحلبي انهم قدموا الكأس للوزير باسيل الذي يعتبر ان كل فريق رياضي يُمثل لبنان في الخارج يكون سفيرا لبلاده.

وأشار الحلبي الى ان الوفد عرض للمشاكل التي يواجهها الاتحاد خاصة وأن لبنان مهدد بالتوقف في ايلول المقبل عن المشاركة في المباريات الدولية بسبب الديون المتراكمة على الاتحاد مؤكدا ان الوزير باسيل وعدهم خيرا.

وتسلم الوزير باسيل نسخة عن اوراق اعتماد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا تمهيدا لتقديمها لاحقا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

كما التقى الوزير باسيل سفير قطر لدى لبنان علي بن حمد المري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.