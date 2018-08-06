المديرية العامة للأمن العام تعلن عن تخصيصها مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى وطنهم على كافة الاراضي اللبنانية

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في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تخصيصها مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى وطنهم على كافة الاراضي اللبنانية وفقاً لما يلي :

المحافظة اسم المركز رقم الهاتف

بيروت المدينة الرياضية 843730/01

843731/01

843732/01

جبل لبنان حارة صخر 638302/09

برج حمود 248149/01 – 248392/01

بيت الدين 533005/05

الدامور 601225/05

الشمال طرابلس 625572/06

الكورة 950552/06

عكار العبدة 820101/06 – 820102/06

حلبا 690004/06

البقيعة 860023/06 – 860024/06

الجنوب صيدا 724891/07

النبطية النبطية 761886/07

شبعا 565349/07

البقاع زحلة 803400/08

جب جنين 660095/08

بعلبك الهرمل بعلبك 370577/08

عرسال 245314/70

- يتم استقبال الطلبات من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة 15,000 ولغاية الساعة 18,00.

- يمكن للراغبين بالعودة البدء بتقديم طلباتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 07/08/2018 ، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناً فور مغادرتهم