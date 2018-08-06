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المديرية العامة للأمن العام تعلن عن تخصيصها مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى وطنهم على كافة الاراضي اللبنانية

6
AUGUST
2018
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في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تخصيصها مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى وطنهم على كافة الاراضي اللبنانية وفقاً لما يلي :
المحافظة اسم المركز رقم الهاتف
بيروت المدينة الرياضية 843730/01
843731/01
843732/01
جبل لبنان حارة صخر 638302/09
برج حمود 248149/01 – 248392/01
بيت الدين 533005/05
الدامور 601225/05
الشمال طرابلس 625572/06
الكورة 950552/06
عكار العبدة 820101/06 – 820102/06
حلبا 690004/06
البقيعة 860023/06 – 860024/06
الجنوب صيدا 724891/07
النبطية النبطية 761886/07
شبعا 565349/07
البقاع زحلة 803400/08
جب جنين 660095/08
بعلبك الهرمل بعلبك 370577/08
عرسال 245314/70

- يتم استقبال الطلبات من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة 15,000 ولغاية الساعة 18,00.
- يمكن للراغبين بالعودة البدء بتقديم طلباتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 07/08/2018 ، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناً فور مغادرتهم

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