المديرية العامة للأمن العام تعلن عن تخصيصها مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى وطنهم على كافة الاراضي اللبنانية

في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تخصيصها مراكز لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى وطنهم على كافة الاراضي اللبنانية وفقاً لما يلي :
المحافظة اسم المركز رقم الهاتف
بيروت المدينة الرياضية 843730/01
843731/01
843732/01
جبل لبنان حارة صخر 638302/09
برج حمود 248149/01 – 248392/01
بيت الدين 533005/05
الدامور 601225/05
الشمال طرابلس 625572/06
الكورة 950552/06
عكار العبدة 820101/06 – 820102/06
حلبا 690004/06
البقيعة 860023/06 – 860024/06
الجنوب صيدا 724891/07
النبطية النبطية 761886/07
شبعا 565349/07
البقاع زحلة 803400/08
جب جنين 660095/08
بعلبك الهرمل بعلبك 370577/08
عرسال 245314/70
- يتم استقبال الطلبات من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة 15,000 ولغاية الساعة 18,00.
- يمكن للراغبين بالعودة البدء بتقديم طلباتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 07/08/2018 ، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناً فور مغادرتهم