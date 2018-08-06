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أرسلان من الخارجية: البلاد لا تتحمل التعاطي مع التأليف بخفة والعقدة ليست عندنا بل عند من يطالب باحتكار الطائفة

6
AUGUST
2018
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التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، واعتبر بعد اللقاء انّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل إذ أنّ البعض يتعاطى مع موضوع الحكومة بخفّة ويعتبر أن الحكومة هي حص". وقال: "إذا استمرت الامور بهذا الشكل فلن تكون الحكومة فقط بل البلد بوضع صعب".

 

واضاف: "الذي يدخل الحكومة بمبدأ المحاصصة، ستبدأ بالحكومة وينتهي بكل دوائر ومؤسسات الدولة".

 

أمّا بالنسبة لـ"العقدة الدرزية " قال: "نحن وتكتل لبنان القوي لا عقدة لدينا إنما العقدة عند من يطالب بمبدأ الاحتكار وهذا الاسلوب خطير ولا يمكن بناء دولة ووحدة وطنية بهذه الطريقة"، مشيراً إلى أنّ "أي مذهب يُحتكر بشخص او خط سياسي واحد يعطل الميثاقية لعمل الحكومة بأي قرار".

 

وختم ارسلان: "نطالب بحكومة وحدة وطنية تضم الجميع ولن نسمح لاحد باللعب بموضوع العيش المشترك والشراكة في الجبل".

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