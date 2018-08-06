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اكد رئيس جمعية تجار زحلة المهندس زياد سعاده خلال مؤتمر صحفي على أنه تكفي ظلمة الآفاق الاقتصادية على أن يزاد عليها ظلمة النور والكهرباء وبعيدا عن التجازبات الحاصلة ‏نوه سعادة ان مدينة زحلة تميزت بإنتاج الطاقة الكهربائية ‫24‏/24‬ وعلينا جميعا المحافظة على هذه الميزة خاصة ‏وأن باقي المناطق تعاني من انقطاع بالكهرباء حاد ومستمر.



‏هذا وان جمعية تجار زحلة وجهت كتاباً بتاريخ 22/05/2018إلى شركة كهرباء زحلة بنزع ما تبقى من فضلات الاسلاك الكهربائية العائدة للمولدات التي كانت تعمل سابقا ومن المستغرب أن البعض يريد أن يعيدنا الى ذلك ‏الزمن والمستغرب أيضا اثارة هذا الهجوم بالشكل والزمان ونسأل عن هدف هكذا مزايدة ‏ومبارزات إعلامية مع احترامنا لكافة الآراء ‏الااننا نشكك ‏بالتوقيت وبالشكل. تاركا لشركة كهرباء زحلة الرد بالارقام.



و ناشد سعاده فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد الحريري الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة لما يكون ‏له من أسر إيجابا على الاقتصاد الذي يعاني من أزمات متتالية لم يعد باستطاعت المؤسسات التجارية تحملهاـ

‏ولفت الى ان جمعية تجار زحلة عملت على وضع خطة عمل متكاملة يمكن من خلال تنفيذها تحويل أسواق مدينة زحلة إلى أسواق رائدة ‏تكون مخولت الى لعب دورا كبير في إعمار سورياًـ



‏‏وأكدنا في جميع اجتماعات الهيئة الإدارية لجمعية تجار زحلة والاجتماعات مع الهيئة الاقتصادية والغرف التجارة والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي والأندية والجمعيات الأهلية ‏على تفعيل التعاون والتنسيق فيما بيننا والتعاضد لما فيه خير وازدهار ونمو العجلة الاقتصاديةـ



‏أما بالنسبة إلى ما تعاني منه اسواق زحلة التجارية فبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلادالا انها أشد وطأة في شوارع زحلة التجارية ‏ ‏وانطلاقاً ‏من هذا الواقع الأليم عملت جمعية تجار زحلة ‏على:



‏أولا- إيجاد آلية التعاون مع شركة بي أف سي وهي شركة لبنانية للاستشارات لدراسة وتقييم أسواق ‏زحلة وإيجاد حلول وآلية التنفيذ

ثانيا- ‏إيجاد عوامل جذب في المدينة ووضع رؤية متكاملة تشترك من خلالها كافة القطاعات الاقتصادية ومنها أسواق زحل التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق و تحويل‏ مدينة زحلة إلى مدينة سياحية وتسويقية.

ومن هنا نضع بين ايديكم خطة عملنسعى الى تنفيذها :

١-‏أحياء سوق البلاط ومعه أحياء ازقة زحلة القديمة ابتداءا من سيدة الزلزلة مرورا بي بيت المكرم بشارة أبو مراد- دير مار يوسف وصولاًً إلى كاتدرائية سيدة النجاة

٢-تأهيل ‏الأبنية القديمة و الاثرية في شارع البربارة وهي معالم هندسية علينا أن نحافظ عليها.

٣-تحويل الشارع المعروف بشارع الارمن الى الشارع بازار مع كامل المواصفات الهندسية حيث نحن بصدد إيجاد الية تعاون مع المهندسة لين أبو زيد لوضع دراسة متكاملة.

٤-‏من الطبيعي أن تنمو أسواق تجارية خارج سوق البولفار وبعد الدراسة الموضعية يمكننا المحافظة على رونق ومتعة التسوق منه وذلك بتحويله الى Open mall ‏ وتوفير كافة المستلزمات والتي هي ليست بالمستحيلةـ

-‏وأخيرا الإسراع بتنفيذ مشروع مقاهي البردوني التي هي تاريخ وحاضر ومستقبل مدينة الشعر والخمر والبردوني هو مقصده كل مغترب وكل سايح



‏لذلك نأمل أن تتوحد جميع ‏القوى ولو متخاصمة والتكاتف بعيدا عن المزايدات ‏لأن وجع المؤسسات التجارية لم يعد يحتمل مؤكدا الى أن جمعية تجار زحلة تعمل بكل ما اوتيت من قوةملفتاً الى ‏أن وجع التجار لا يمكن فهمه إلا من التجارـ



‏ورداً على سؤال عن شركة كهرباء زحلة زحلة أكد زياد سعادة على أنه تكفي ظلمة الآفاق الاقتصادية على أن يزاد عليها ظلمة النور والكهرباء وبعيدا عن التجازبات الحاصلة ‏نوها سعادة ان مدينة زحلة تميزت بإنتاج الطاقة الكهربائية ‫24‏/24‬ وعلينا جميعا المحافظة على هذه الميزة خاصة ‏وأن باقي المناطق تعاني من انقطاع حاد ومستمر.



‏هذا وان جمعية تجار زحلة وجهت كتاباً منذ مدت إلى شركة كهرباء زحلة بنزع ما تبقى من فضلات الاسلاك الكهربائية العائدة للمولدات التي كانت تعمل سابقا ومن المستغرب أن البعض يريد أن يعيدنا الى ذلك ‏الزمن والمستغرب أيضا اثارة هذا الهجوم بالشكل والزمان ونسأل عن هدف هكذا مزايدة ‏ومبارزات إعلامية مع احترامنا لكافة الآراء ‏الااننا نشكك ‏بالتوقيت وبالشكل. تاركا لشركة كهرباء زحلة الرد بالارقام.



وأختم داعياً الجميع الى العمل والكف عن المزايدات والمبارزات إعلامية لان الاقتصاد الزحلي لم يعد يستطيع التحمل.