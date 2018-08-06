النائب إدكار طرابلسي بعد اجتماعه مع وفد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والإستماع لشكواهم: نعد بنقل معاناتهم المستمرة من سنوات الى لجنة التربية النيابية

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حذّر النائب ادكار طرابلسي من التأخير بتشكيل الحكومة لما له من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد، والذي لا تفسير له سوى لكونه نتيجة لتدخلات خارجية أو لابتزاز سياسي محلي أو لكسل ولإهمال غير مُجدٍ.

وفي الوقت الذي نوّه فيه طرابلسي بانطلاقة أعمال اللجان النيابية الجديّة، طالبهم بممارسة الضغط لتشكيل حكومة تنهي حالة المراوحة وتدفع البلاد الى الامام.

وكان النائب طرابلسي قد اجتمع الى وفد يمثّل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي واستمع الى شكواهم ومعاناتهم المستمرة من سنوات ووعد بنقلها الى لجنة التربية النيابية في اجتماعها غدا الثلاثاء.