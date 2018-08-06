living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي زار دريان: لدينا أمل بتشكيل حكومة بعد الأضحى

6
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، يرافقه المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر صفح، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

وقال النائب مخزومي بعد اللقاء: "الزيارة هي للتهنئة بعيد الأضحى المبارك وقد تمنينا لسماحة المفتي زيارة موفقة إلى بيت الله الحرام. ونجدد ثقتنا بدور سماحته في هذه المرحلة لأنه راعي الاعتدال ودوره مهم جدا في الحفاظ على اتفاق الطائف والميثاقية".

أضاف: "لا شك في أن تأجيل الحكومة ليس من مصلحة أحد، لكن علينا الاعتراف بأن بلدنا دفع الثمن كثيرا من الدم والخراب والدمار حتى تمكنا من الوصول إلى الطائف الذي نجد ضرورة في الحفاظ عليه".

وتابع: "إذا كان هنالك قناعة بضرورة حصول التغيير فلا مانع من ذلك على أن يتم هذا الأمر ضمن إطار مجلس النواب أو عبر استفتاء دون التدخل أو محاولة تخفيف صلاحيات أي طرف على حساب طرف آخر".

وأضاف: "نتمنى على الرئيس المكلف سعد الحريري أن يدرك أن قوة الطائفة السنية تكمن في اعتماد حوار بين جميع الأطراف للحفاظ على موقع رئاسة مجلس الوزراء الذي أعتقد أن دار الفتوى تقوم بما هو مطلوب منها من أجل الحفاظ عليه وهذا هو دورها الطبيعي، لكن على السياسيين ان يدركوا أن دور الدار لوحدها غير كاف ويجب على الجميع التعاون في هذا الإطار خصوصا في ظل مشاكل الكهرباء والنفايات والمياه وقروض الإسكان والأوضاع المعيشية والصحية والتأمينات الاجتماعية للمواطنين والتي لا يمكن حلها دون وجود حكومة".

وتحدث عما يتم تداوله حول حق مجلس النواب في التشريع، فذكر بأن "المادة 69 في الدستور تجيز للمجلس إمكانية التشريع"، وقال: "نحن نحضر الكثير من الملفات وهناك عدد كبير من المشاريع التي حولتها الحكومة إلى مجلس النواب لدراستها قبل أن تستقيل. فالعمل على هذه الملفات والمشاريع بشكل سريع لتكون جاهزة لأنها بحاجة إلى توقيع رئيسَي الجمهورية والحكومة. ونحن هنا نتمنى النظر إلى الأمور بإيجابية لأن المواطنين انتخبوا مجلس النواب لحل مشاكلهم وليس لأن يكون متفرجا".

وختم: "لدينا أمل بتشكيل حكومة بعد عيد الأضحى المبارك". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout