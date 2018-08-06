في لبنان.. طُرد من عمله فأمطر زملاءه بالرصاص انتقاماً!

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شهدت منطقة عدلون في الزهراني فجر اليوم حادث اطلاق نار تبين انه ناجم عن محاولة قتل اقدم عليها اللبناني (علاء ع.) بحق ثلاثة من زملائه في احدى الشركات التي طرد منها اثر اتهامه باختلاس اموال وشهادتهم ضده، بحسب مراسل "الجديد".

فعمد فجر الاثنين الى اطلاق النار عليهم من سلاح حربي من ادى الى اصابتهم بجروح بليغة حيث اصيب احدهم في وجهه ويدعى (ابراهيم ع.) وافيد ان حالته خطرة، اما الآخران فهما (حسن خ.) و(علي ن.) ونقلوا جميعا الى مستشفى الراعي في الغازية للمعالجة.

ولاحقا اوقفت القوى الأمنية مطلق النار واودع القضاء المختص.