3 أسابيع من اللهيب.. والحرارة الى 39!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الموجة الحارة بدأت تنحرف بشكلٍ تدريجي عن غرب اوروبا وقريباً ستعاني كل من شرق اسبانيا وباريس من السيول والفيضانات بسبب منحفض جوّي عالي الفعالية سيضرب فرنسا وحدودها مع اسبانيا بينما تبدأ موجة الحر نشاطها في ليبيا ومصر والجزائر وشبه الحزيرة العربية ويصل تأثيرها على روسيا وتركيا وللبنان وسوريا والأردن وفلسطين حصة كبيرة من درجات الحرارة المرتفعة.

اذا، تنتظر اسبانيا وفرنسا، بعد الحريق، "الغريق" ما هو معكوسٌ في منطقتنا حيث ننتظر بعد البرودة والضباب والطقس التشريني "ننتظر اللهيب".

وسوف تتأثر المناطق البقاعية بدرجات حرارة تلامس الـ 39 مع دمشق وحمص واربد وعمّان والسويداء بينما تصل على الساحل في الفترة المقبلة الى 35 درجة مع نسبة رطوبة تتخطى 90% ما يزيد الشعور بالحر والخنيق بسبب انخفاض نسبة الأوكسيجين.

طقس يوم الثلاثاء: مشمس قبل الظهر يتشكل الضباب ظهراً على الجبال مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستبدأ بالارتفاع يوم الأربعاء.

الحرارة على الساحل: 32/26

الجبال 1200 متر: 30/24

البقاع: 34/22 الرطوبة: 85%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 30 كلم في الساعة.

الضغط الحوّي: 1008hpa