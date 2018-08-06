living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 أسابيع من اللهيب.. والحرارة الى 39!

6
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الموجة الحارة بدأت تنحرف بشكلٍ تدريجي عن غرب اوروبا وقريباً ستعاني كل من شرق اسبانيا وباريس من السيول والفيضانات بسبب منحفض جوّي عالي الفعالية سيضرب فرنسا وحدودها مع اسبانيا بينما تبدأ موجة الحر نشاطها في ليبيا ومصر والجزائر وشبه الحزيرة العربية ويصل تأثيرها على روسيا وتركيا وللبنان وسوريا والأردن وفلسطين حصة كبيرة من درجات الحرارة المرتفعة.
 
اذا، تنتظر اسبانيا وفرنسا، بعد الحريق، "الغريق" ما هو معكوسٌ في منطقتنا حيث ننتظر بعد البرودة والضباب والطقس التشريني "ننتظر اللهيب".
 
وسوف تتأثر المناطق البقاعية بدرجات حرارة تلامس الـ 39 مع دمشق وحمص واربد وعمّان والسويداء بينما تصل على الساحل في الفترة المقبلة الى 35 درجة مع نسبة رطوبة تتخطى 90% ما يزيد الشعور بالحر والخنيق بسبب انخفاض نسبة الأوكسيجين.
 
طقس يوم الثلاثاء: مشمس قبل الظهر يتشكل الضباب ظهراً على الجبال مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستبدأ بالارتفاع يوم الأربعاء.
 
الحرارة على الساحل: 32/26
 
الجبال 1200 متر: 30/24
 
البقاع: 34/22 الرطوبة: 85%
 
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 30 كلم في الساعة.
 
الضغط الحوّي: 1008hpa
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout