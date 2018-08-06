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روكز: البعض يُحاول تشويه الحقائق لغايات معيّنة

6
AUGUST
2018
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رأى عضو كتلة "لبنان القوي" النائب شامل روكز أن "رئيس الجمهورية ميشال عون طمأن اللبنانيين في خطابه بعيد الجيش، بأنه لا حكومة إلا حكومة وحدة وطنية جامعة لكل المكونات اللبنانية وبرئاسة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري"، مشيراً الى أن "الرئيس عون لن يوفر جهداً لتسهيل مهمة الحريري، خصوصاً أنه كان حاسماً لجهة عدم حيازة أي مكون للثلث المعطل في الحكومة، لكن على قاعدة مشاركة الجميع ودون أي استئثار مذهبي وطائفي".

ورداً على سؤال, لفت روكز في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى أن "ما نسب ويُنسب الى التيار الوطني الحر عن سعيه للحصول على الثلث المعطل، مناف للواقع والحقيقة"، معرباً عن أسفه لـ"انكباب بعض الوسائل الإعلامية على تشويه الحقائق لغايات معينة"، مؤكداً أن "العنوان الرئيسي الذي وضعه عون هو التعاون الى أقصى الحدود لاستيلاد حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على تحقيق إنجازات تحتاج اليها البلاد ويحتاج اليها اللبنانيون".

وأشار إلى أن "العطل في تشكيل الحكومة، لا يزال يراوح في دائرة الصراع على المعايير، التي من المستحسن أو من الواجب اعتمادها وفقا لنتائج الانتخابات النيابية"، مستدركاً بالقول انه "عندما تتحلى كل الفئات والأطراف بالمسؤولية الوطنية وبتقديم الجهود المشتركة من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، تشهد ساعتها البلاد ولادة مساحة مشتركة تسمح بوصول الحريري الى خاتمة سعيدة"، معتبراً أنه "ليس المهم ولادة حكومة عادية من أجل عودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، إنما المهم هو ولادة حكومة قوية تحقق الكثير للبنان واللبنانيين".

وختم روكز بالقول أن "الأجواء بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ليست معقدة كما تصفها بعض الوسائل الإعلامية، ولم تكن تنتظر لقاءه بوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي لتطريتها"، مشيراً الى أن "العلاقات بين القوات والتيار جيدة، لكن للأسف، تتسابق بعض الوسائل الإعلامية على زرع الشقاق بين الطرفين، وهو ليس بالشيء الجديد، وذلك بهدف استقطاب القراء والتسويق والربح".

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