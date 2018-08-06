كنعان: معظم الكلام والحبر الذي يُسال حول موقف "التيار" يفتقد أبسط مقومات الجدية

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قال النائب ابراهيم كنعان في حديث لصحيفة "الجمهورية": "معظم الكلام والحبر الذي يُسال يومياً حول موقف "التيار" يفتقد أبسط مقومات الجدية، وأكاد اقول انه للتعمية عن حقيقة أزمة التشكيل والتي تتداخل في صناعتها عوامل خارجية وداخلية عدّة ومن أبرزها محاولة الانقلاب على التسوية الرئاسية التي أنتجت التوازنات الحالية في مختلف المؤسسات الدستورية وأخرجت لبنان من الانقسام والشلل والخلل في التمثيل سنوات عدة".

وأضاف: " لذلك، من المفيد التأكيد مجدداً انّ "التيار" لا يقف بوجه ايّ حل من الحلول التي يمكن ان يقترحها الرئيس المكلّف على ان لا يكون هذا الحل على حسابه او مخالفاً لقواعد التمثيل الديموقراطي الذي من الطبيعي ان يرتكز على نتيجة الانتخابات النيابية من دون اجتهاد".