أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 06-08-2018

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البناء



خفايا

حذّرت أوساط متابعة للأوضاع في المخيمات الفلسطينية من الخلايا النائمة لتنظيمات إرهابية بدأت بالفعل بالتحرك لتنفيذ مخطط تفجيري، مشيرةً إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص كانوا بصدد افتعال حوادث أمنية متفرقة، ونبّهت الأوساط إلى أنّ الخطورة في السيناريو التفجيري الجديد أنه لا يقتصر على مخيم بعينه بل يستهدف عدداً من المخيمات في وقت واحد.



كواليس

قالت مصادر في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إنّ احتمال التوجه بقضية محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مجلس الأمن الدولي والمطالبة بلجنة تحقيق مختلطة فنزويلية دولية في قضية الاغتيال، قيد الدراسة، بالتشاور مع موسكو، بعدما تمّ وضع اليد على خيوط تؤشر بوضوح إلى أياد أجنبية تقف وراءها المخابرات الأميركية قامت بتدبير المحاولة الفاشلة...

الجمهورية



في حين ألمح رئيس تيار إلى عدم تسمية نائب ينتمي إلى تكتله النيابي وزيراً، يقول هذا النائب إنّ الأمر غير محسوم، ما يؤكّد أنّ التوتر بين الرجلين مستمر.

يعاني رئيس مجلس إدارة بنك بيروتي من اصطدام طموحاته السياسية بصغر حجمه قياساً بأحجام المصارف الكبيرة.

يعود موفد يمثّل رئيس دولة عظمى قريباً الى المنطقة، حاملاً معه خطة متكاملة لمعالجة أزمة كبيرة تواجه لبنان وعدداً من الدول.

اللواء



همس

تهتم غير جهة رسمية ومسؤولة، بمعرفة ما وراء الوفود التي زارت بعض السفارات، وماذا سمعت ممن إلتقتهم من دبلوماسيي الدول المزارة؟!

لغز

يتخوف مراقبون من «جيوبوليتكا» في إحدى المحافظات الكبرى، على خلفية تقاسم السيطرة بين «طرفين حليفين»

غمز

تمنع أحد النواب عن الإجابة، عن أسئلة تؤثر سلباً على العلاقة مع حلفاء مناطقيين وغير مناطقيين..

المستقبل



يقال إنّ ممثلين لكتل نيابية رئيسية عبّروا رداً على استفسارات ديبلوماسية حول مصير الملف الحكومي عن قناعة مشتركة لدى مختلف الكتل بحتمية التوصل إلى صيغة توافقية تتيح تأليف الحكومة انطلاقاً من حاجة الجميع لولادتها.