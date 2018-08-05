بالفيديو: سلسلة مواقف سياسية للوزير جبران باسيل خلال احتفال التيار الوطني الحر بذكرى السابع من آب

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في سبعة آب 2001 قاومت عين مناضلي التيار الوطني الحر مخرز الاحتلال السوري ، فتحقق بعدها بسنوات ومن رحم النضال استقلال انتظرناه سنين طوبلة ...



ولأن العبرة في الذكرى ، ومع محاولات مستمرة لفرض انواع اخرى من الاحتلالات على اللبنانيين عبر طرق ملتوية ، كلن لا بد من لقاء جامع شارك فيه رفاق الدرب في التيار الوطني الحر الى جانب نواب كانوا يوما في صفوف الساعين الى الحرية ، ومنهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اوضح أن "ما تمكن التيار من من الحصول عليه بالنضال من حكومة متوازنة لن نخسره اليوم



رئيس التيار الذي خاطب شيب المؤسسة وشبابها ، دعا الى نقل الشعلة من جيل الى جيل فالتيار اذا شاخ انتهى وعليه ان يبقى بتجدد دائم مشيرا الى ان احياء ذكرى ٧ آب ليس عيشا في الماضي ونحن يومها كنا شبابا بلا غطاء وحماية الا قضيتنا وقائدنا.

وفي هذا السياق اعلن باسيل عن سلسلة نشاطات مقبلة .



7 ب 2001 - 7 اب 2018 17 عاما على ذكرى تعني اولا ان ثقتنا بنفسنا لا تكسر ليبقى اكيدا ان نقف عند الذكرى ولا نتوقف عندها بل نكمل طريقنا لأن من لديه هذا التاريخ النضالي يصنع مستقبلاً واعداً على حد تعبير رئيس التيار .