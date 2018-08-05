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أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش فشل رهانات العدو على استنزاف سورية ومحور المقاومة من خلال الحرب الإرهابية التي شنها على هذا البلد “لأن الجميع اصبح يسلم بانتصار سوريا والمقاومة على الإرهاب”.

وقال دعموش في كلمة له: إن التمسك بخيار المقاومة ودعمها يمنع العدو الإسرائيلي من تنفيذ تهديداته واعتداءاته موضحا أن “ما يردع العدو الإسرائيلي اليوم عن شن حرب على لبنان معرفته أن المقاومة أصبحت أكثر قوة وعزما”.

واعتبر دعموش أن من يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية حاليا وقوف النظام السعودي وراء بعض الجهات السياسية المعروفة محملا هذه الجهات ومن يقف وراءها من سفارات ودول إقليمية لا تريد الخير للبنان مسؤولية تأخير هذا التشكيل.