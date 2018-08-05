living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير باسيل في لقاء ذكرى ٧ آب: ما تمكنا من الحصول عليه بالنضال من حكومة متوازنة لن نخسره اليوم ولن نتنازل عن حقوقكم

5
AUGUST
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ذكرى 7 آب، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن "احياء ذكرى ٧ آب ليس عيشا في الماضي واهميتها اننا لم نتوقف عن النضال من 5 الى 5الى 9 آب وسائر المحطات".

وأضاف باسيل في لقاء مع مناصري التيار الوطني الحرّ في كفردبيان أننا "لم نفكر يوما اننا سنأتي الى الحكم وكل همنا كان الوطن ووحدنا وقفنا بوجه كل الدول والجيوش وانتصرنا"، مشيرا إلى أنّ "٧ آب هي العين التي كسرت مخرز العتمة ومن تمكن من ذلك ليس صعبا ان يكسر الفساد اليوم".

ولفت إلى أنّ "كل قتالنا من اجل العدالة والذكرى نتوقف عندها لنتطلع الى الامام والشباب يسألوننا عن الغد اكثر من امس وعلينا ان ننزل الى الارض وكما كسرنا الاحتلال والوصاية سنكسر الفساد".

وأوضح أنّ "هذه الذكرى تعني ان ثقتنا بنفسنا لا تكسر وطبيعي أن يهاجموننا لأننا نقف ضدهم وبالحكومة اليوم عليهم ان يفهموا ان حقوقكم لا نتنازل عنها"، مشددًا على أنّ "ما تمكنا من الحصول عليه بالنضال من حكومة متوازنة لن نخسره اليوم".

وتوجه باسيل إلى مناصريه بالقول: "عليكم ان تفهموا لماذا نعاند في شأن الحكومة لأننا اذا لم نحصل على حكومة متوازنة اليوم لا نستطيع ان نعدكم بالمستقبل الذي نريده

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout