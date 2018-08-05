الوزير باسيل في لقاء ذكرى ٧ آب: ما تمكنا من الحصول عليه بالنضال من حكومة متوازنة لن نخسره اليوم ولن نتنازل عن حقوقكم

في ذكرى 7 آب، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن "احياء ذكرى ٧ آب ليس عيشا في الماضي واهميتها اننا لم نتوقف عن النضال من 5 الى 5الى 9 آب وسائر المحطات".

وأضاف باسيل في لقاء مع مناصري التيار الوطني الحرّ في كفردبيان أننا "لم نفكر يوما اننا سنأتي الى الحكم وكل همنا كان الوطن ووحدنا وقفنا بوجه كل الدول والجيوش وانتصرنا"، مشيرا إلى أنّ "٧ آب هي العين التي كسرت مخرز العتمة ومن تمكن من ذلك ليس صعبا ان يكسر الفساد اليوم".

ولفت إلى أنّ "كل قتالنا من اجل العدالة والذكرى نتوقف عندها لنتطلع الى الامام والشباب يسألوننا عن الغد اكثر من امس وعلينا ان ننزل الى الارض وكما كسرنا الاحتلال والوصاية سنكسر الفساد".

وأوضح أنّ "هذه الذكرى تعني ان ثقتنا بنفسنا لا تكسر وطبيعي أن يهاجموننا لأننا نقف ضدهم وبالحكومة اليوم عليهم ان يفهموا ان حقوقكم لا نتنازل عنها"، مشددًا على أنّ "ما تمكنا من الحصول عليه بالنضال من حكومة متوازنة لن نخسره اليوم".

وتوجه باسيل إلى مناصريه بالقول: "عليكم ان تفهموا لماذا نعاند في شأن الحكومة لأننا اذا لم نحصل على حكومة متوازنة اليوم لا نستطيع ان نعدكم بالمستقبل الذي نريده