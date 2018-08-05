بماذا وعد الوزير سيزار أبي خليل أهل الجنوب؟

A + A -

في حديث تلفزيوني لقناة الميادين اعتبر الوزير سيزار أبي خليل أن الجنوب منطقة عزيزة جداً قائلاً: نحن نحتفل اليوم مع المقاومة بانتصار تموز كما نحتفل كتيار وطني حر بمقاومتنا المنظومة التي كانت قائمة في ذكرى ٧ آب والجنوب ليس منطقة منفصلة عن لبنان بل منطقة عزيزة ومقاومة بالنسبة إلينا

وتابع بالقوا: وزارة الطاقة تتابع تنفيذ كل المعامل بشكل سوي ومعمل الزهراني قيد التنفيذ وتم تأمين تمويله لكن الوضع الحالي يفرض نقصاً في التغذية في ظل عدم وجود بعض المعامل على الشبكة بسبب التأخير الحاصل في بنائها

وأكد أن وزارة الطاقة تعمل بشكل حثيث مع نواب المنطقة وفي طليعتهم النائب نواف الموساوي الذي يسعى جاهداً لتحسين الوضع الكهربائي في الجنوب

كما وعد الجنوبيين وكل اللبنانيين قائلاً:سنستمر بالعمل لتأمين الخدمة الكهربائية اللازمة للجميع مهما كثرت العراقيل والجنوب من مسؤوليتنا كما كل لبنان