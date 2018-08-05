ما هو جديد موقف القوات من تشكيل الحكومة؟

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كشف مصدر متابع لعملية تشكيل الحكومة للotv ان القوات عادت الى حسابات حكومية تفضي الى عدم تكريس حصّة لرئيس الجمهورية، معتبرا ان احتساب وزراء الرئيس على اساس عدد نواب العهد من غير التيار تفريط بنقطة قوة للمسيحيين لصالح آني وخاص. المصدر شدد على ان التيار لم يوافق على اعطاء الخارجية من دون مقابل ولا يمانع على القوات اي حقيبة من غير حصته، مؤكدا ان رئيس الحكومة يعرف مواقف الكتل من الحصص والحقائب وهو من عليه ان يجيب القوات، انطلاقا من ان اي حصة يأخذها اي طرف يجب ان ينظر لها ان كانت من حقّه او من حق الآخرين.