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"يجب أن تتم عملية إعادة التوطين في الدول المضيفة" - رسائل تكشف خطط صهر ترامب للتخلص من اللاجئين!

5
AUGUST
2018
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في ما يشكل دليلاً قاطعاً على نية الإدارة الأميركية الحالية تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية عن رسائل بريد إلكتروني داخلية أرسلها جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، إلى زملائه في الفريق المكلف “صفقة القرن”، ودعا فيها إلى “بذل جهد صادق لعرقلة” “وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم” (أونروا)، إضافة إلى رسائل أخرى داخل الإدارة الأميركية تصب في هذا السياق.

ووفقاً للمجلة التي حصلت على تلك الرسائل، حاول كوشنير التخلص “بهدوء” من “أونروا”، في إطار حملة أوسع نطاقاً من جانب إدارة ترامب وحلفائها في الكونغرس لتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وإخراج قضيتهم من مفاوضات السلام مع إسرائيل، ليس أقلها اقتراح نصين حتى الآن في الكونغرس في هذا الشأن، آخرهما مشروع قانون لاختزال عدد اللاجئين إلى 40 ألفاً من أصل 5 ملايين في العالم.

وكتبت المجلة أن موقف كوشنير من قضية اللاجئين و”عداءه” لـ”أونروا” واضحان في رسائله الإلكترونية، إذ تضمنت إحدى تلك الرسائل، التي تعود إلى تاريخ 11 كانون الثاني الماضي وأرسلها إلى العديد من كبار المسؤولين الآخرين، بمن فيهم مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، أن “من المهم أن يكون هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل أونروا”. وزاد أن “هذه الوكالة تديم الوضع الراهن، وهي فاسدة، وغير فعالة ولا تساعد على السلام”. وأضاف: “لا يمكن أن يكون هدفنا الحفاظ على استقرار الأمور كما هي. أحياناً علينا المخاطرة استراتيجياً بكسر الأشياء للوصول إلى الهدف”.

ووفقاً للمجلة، أثار كوشنير قضية اللاجئين مع المسؤولين في الأردن خلال زيارته وغرينبلات المنطقة في حزيران الماضي، وضغط على عمّان لتجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين لديها، من صفة “لاجئ”، حتى لا تعود “أونروا” بحاجة إلى العمل هناك.

ونقلت المجلة عن مسؤولين فلسطينيين أن كوشينر قال: “يجب أن تتم عملية إعادة التوطين في الدول المضيفة ويمكن لهذه الحكومات أن تؤدي مهمة أونروا”، وأنه مستعد لوقف تمويل الوكالة كلياً، وبدلاً من ذلك توجيه أموال بقيمة 300 مليون دولار سنوياً إلى الأردن والبلدان الأخرى المضيفة للاجئين، “بهدف تصفية قضيتهم» وفق المسؤولين.

وأشارت المجلة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر، لكن مسؤولاً كبيراً في السلطة التنفيذية قال شرط عدم الكشف عن هويته، إن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق ببرنامج اللاجئين الفلسطينيين التابع للأمم المتحدة “تخضع لتقييم متكرر ومناقشات داخلية، وستعلنها الإدارة في الوقت المناسب”.

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