حزب سبعة: شبان من حركة امل أطلقوا النار على مكتبنا في المزرعة

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جاءنا من حزب "سبعة"، البيان الآتي: "أقدم عشرات الشبان من حركة أمل على إطلاق النار بشكل كثيف على المكتب الانتخابي لحزب سبعة في منطقة المزرعة في بيروت، وعلى أحد ناشطيه.

وعلم أن ناشط سبعة تلقى اتصالا يؤكد أن سبب الإشكال واطلاق النار، هو وجود لافتة وعلم لسبعة معلقين على مدخل المكتب.

وكان عامل سوري لدى أحد عناصر الحركة، قد افتعل حادث سير بدراجة نارية مع ناشط سبعة أمام المكتب، وتوجه بعد ذلك عشرات الشبان المسلحين من الحركة، وبادروا بإطلاق النار بكثافة أمام المكتب.

وقد اتجه ناشط حزب سبعة علي حسن إلى أقرب مخفر وتم تسجيل محضر بالحادثة".

وختم الحزب بيانه بالإشارة إلى أن صفحة "وينية الدولة" نشرت "فيديو الاعتداء".