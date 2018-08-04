بالفيديو - قاضية الأمور المستعجلة في المتن: المقال الذي نشره موقع الكلمة أونلاين عن النائب بو صعب كاذب

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المقال الذي نشره موقع الكلمة أونلاين أخيراً تحت عنوان "بو صعب يقدم مدخول حفلي جوليا لحزب الله دعماً للمقاومة" كاذب.



هذه هي الخلاصة الوحيدة لقرار قاضية الأمور المستعجلة في المتن ستيفاني صليبا الصادر بتاريخ الرابع من آب 2018، والذي جاء فيه حرفياً:

أولاً: الزام المستدعى ضده السيد سمعان ابو فاضل (أي الصحافي سيمون ابو فاضل) بسحب المقال المنشور على الموقع المذكور تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثون مليون ليرة عن كل يوم تأخير في التنفيذ.



ثانياً: تكليف رئيسة القلم بإنفاذ هذا القرار بما في ذلك في أيام العطل وخارج أوقات الدوام.



هذا في خلاصة القرار. أما في التفاصيل، فبتاريخ الثاني من آب 2018 تقدم النائب الياس بو صعب بطلب أمر على عريضة عبر وكيله المحامي فوزي عصام مطران، اعتبر فيه أن المستدعى ضده الصحافي سيمون ابو فاضل نشر مقالاً على موقعه الكلمة أونلاين، نفى بو صعب ما ورد فيه جملة وتفصيلاً.

وبعد منح ابو فاضل ست ساعات لتقديم ما يثبت مضمون المقال، من دون أن يفعل خلال أكثر من ثمان وأربعين ساعة، اشارت حيثيات القرار الى ان بسبب عدم تقديم المستدعى ضده أي ملاحظات أو ايضاحات على المضمون بالرغم من تمكينه من ذلك، وعدم تأييده أو اسناده الخبر بما يجعله بحكم الثابت، خصوصاً أنه ليس من قبيل ابداء الرأي أو التحليل انما من باب نقل معلومة للجمهور، يكون التعرض لسمعة المستدعي اي بو صعب حاصلاً.

وكان بو صعب تحدى صاحب الموقع بالقانون خلال وجودهما صدفة في عشاء في إحدى البلدات المتنية.



وفي السياق، اشارت معلومات الأوتيفي إلى ان النائب بو صعب لن يتوقف عند هذا الحد في ملاحقة القضية، تماماً كما لم ولن يرضخ لأي طلب تسوية، وهو يستعد لتقديم شكوى جزائية في هذا الموضوع الأسبوع المقبل. وتؤكد معلومات الأوتيفي كذلك ان بو صعب يدرس مع عدد من المحامين ذوي الاختصاص الدولي الخطوات الممكنة لمتابعة هذا الملف حتى النهاية حيث تقتضي الحاجة.