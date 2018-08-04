مقدمة OTV المسائية : العُقد الحكومية الحقيقية تكمن في جنون العظمة ونقيضها عقدة النقص ومتلازمة استوكهولم واوهام الاحجام

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من جديد , الحكومة في اجازة والـتأليف في استراحة . صحيح ان العقد على حالها والمراوحة تلامس السلبية الا ان الايجابية التي انتجتها اسابيع الجمود رغم الجهود هي تحديد مواقف المراجع واللاعبين الكبار والمعنيين بالخلاصات الاتية : رئيس الجمهورية يريد حكومة تكون ترجمة لنتائج الانتخابات لا غلبة فيها لفريق على اخر ولا تهميش ولا الغاء ولا استئثار بالقرار , لكن ايضا لا احتكار لاي تمثيل من قبل اي طائفة او طرف سياسي ويشدد على حكومة جامعة لكل المكونات . الرئيس عون هو اول من نادى بحكومة وحدة وطنية ولما يزل . لكن الرئيس عون مضاد للابتزاز ومواقفه ليست للمساومة وليست للمناورة وليست للتراجع عنها اذا كان الدستور رائدها والوحدة الوطنية غايتها واحترام ارادة الشعب اللبناني منطلقها . الرئيس الحريري يرى ان معيار تشكيل الحكومة الوحيد هو معيار الشراكة الوطنية ويصر على مراعاة وليد جنبلاط والاخذ بمطالبه ويلتقيه ويلتقي سمير جعجع لكنه لا يلتقي طلال ارسلان ولا سليمان فرنجية ويتمسك بحلفائه ومطالبهم وينكر على رئيس الجمهورية كيف يتمسك بحلفائه كما قال النائب طلال ارسلان منذ يومين .

الرئيس نبيه بري يرفض حكومة اكثرية ويرى انها من الماضي ويرفض كذلك افشال عهد الرئيس عون ويتمسك بانجاحه ودعمه ويرى ان حكومة وفاق وطني هي الخيار الافضل ولا يرى عوامل خارجية تعرقل التأليف , في حين ينأى حليفه القوي حزب الله بنفسه عن نزالات التشكيل وسجالات التأليف وجدالات الحصص وهو لا يبدد الهواجس ولا يقدم الضمانات لكنه لا يعرقل ولا يقف حجر عثرة في وجه التأليف لكنه بدأ يرسل اكثر من اشارة امتعاض واستياء في الايام الاخيرة حيال معارك الاحجام والمواقع .

القوات اللبنانية وضعت بعض الماء في نبيذ مطالبها . سلمت بأن نيابة رئأسة الحكومة للرئيس عون وسلمت امر السيادية الى الرئيس الحريري , كانت جزءا من المشكلة الان تسعى لان تكون جزءا من الحل الذي يخدمها ويخدم استمرارية تفاهم معراب وتعزير التهدئة في الشارع المسيحي . زعيم المختارة وليد جنبلاط يريد اختصار القرار الدرزي في الحكومة به . 3 بواحد . كل الوزراء الدروز له فيمتلك ناصية الميثاقية الدرزية داخل مجلس الوزراء فيكون تعطيل او تسهيل بواسطة هذا الاحتكار بديلا عن بيضة القبان التي انتهت صلاحيتها في المجلس النيابي الجديد .

قد تكون التعقيدات مسيحية ودرزية وسنية لكن العقد الحقيقية تكمن في جنون العظمة ونقيضها عقدة النقص ومتلازمة استوكهولم واوهام الاحجام في اليقظة كما في الاحلام . والاهم قد تكون العقدة خارجية عربية اقليمية او دولية فلبنان مختبر صراع وصندوق بريد وساحة لتصفية الحسابات وتوجيه اللكمات واعادة ترتيب الاجندات وقد يكون النظر الى ما وراء الحدود الشرقية من الان فصاعدا ضروريا لرصد اخر المعارك الكبرى الاتية في ادلب وعندها سيتذكر البعض في لبنان ما حاول التغاضي عنه لسنوات وهو العلاقة مع دمشق التي ستطرح نفسها بندا جدليا حساسا اساسيا في البيان الوزاري والتطبيقي للحكومة العتيدة واول الغيث معبر نصيب , اذا تم النصيب ...