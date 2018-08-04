أسعد درغام: فوجئنا بتزوير البيان الختامي الصادر عن اللقاء الدوري لنواب واتحادات عكار

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب أسعد درغام البيان التالي:



فوجئنا بتزوير البيان الختامي الصادر عن اللقاء الدوري لنواب واتحادات عكار الذي عقد اليوم في اتحاد بلديات جبل أكروم، والذي تلاه رئيس الاتحاد محمد نعمان، حيث تم الاتفاق على تحييد موضوع الجامعة اللبنانية وسحبه من التداول نتيجة التباينات في وجهات النظر وافساحا في المجال لتوضيح كافة النقاط لاحقا، الا أننا فوجئنا بتزوير البيان الختامي وإضافة بند الجامعة من خارج الاتفاق وبعد مغادرتا.

لذلك كله نتمنى على الصحفيين توخي الدقة والحذر في نشر البيانات.