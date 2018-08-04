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أسامة سعد يستقبل النائب السابق أمل أبوزيد

4
AUGUST
2018
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد بحضور مدير مكتبه طلال أرقه دان النائب السابق أمل أبوزيد.


سعد أكد أن لقاءه أبوزيد كان فرصة للتداول بمختلف القضايا السياسية بخاصة التأخر في تشكيل الحكومة، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية ومنها مسألة النزوح السوري وكيفية مقاربة هذا الملف بمعايير وطنية.


وأكد سعد أن هناك تكاملاً بين صيدا وجزين في مختلف المواضيع، وقال:" لا بد من تعزيز وتطوير العلاقة بين صيدا وجزين بخاصة وأنهما ضمن دائرة انتخابية واحدة، ويشكلان حالة وطنية واحدة في كل المحطات والمراحل".


بدوره أبوزيد أكد أن زيارة هذا البيت واجبة، وقال:" نحن معتادون على هذا البيت الكريم. وعلاقتنا غير مرهونة بانتخابات نيابية. نحن على المستوى السياسي والوطني متفقون، وحول مشاكل وقضايا الناس وكيفية تحسين الأوضاع. لقد تناولنا أمور مشتركة، والدكتور سعد هو مواطن شرف في جزين. والاتصال معه واجب وضروري. هناك أمور أساسية بين صيدا وجزين، وهما توأمان لا ينفصلان".

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