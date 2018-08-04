اللجنة الأهلية لعودة النازحين في زيارة إلى قضاء الشوف

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قامت اللجنة الأهلية لعودة النازحين بزيارة الى قضاء الشوف ضمت عضو اللجنة المركزية لعودة النازحين في قضاء الشوف إيلي حداد برفقة السادة سامي الخطيب وإدغار أنطون للمطران الياس حداد راعي أبرشية الروم الكاثوليك في الشوف في دار المطرانية في صيدا.



وكان قد سبق الزيارة لقاء مع القائمقام مارلين قهوجي في الشوف في إطار الحملة الهادفة لحث النازحين السوريين على العودة الإرادية والآمنة لهم وقد وضعت اللجنة المذكورة كل من المطران حداد والقائمقام مرلين قهوجي بكافة تفاصيل الحملة والإجراءات المتبعة من قبلها بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني لتذليل كافة العقبات أمام العودة وقد أثنت الفعاليات على الجهود والدور الذي تقوم به هذه اللجنة، متمنية لها التوفيق في مهامها.