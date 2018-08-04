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طقس شهر آب يُخفي مفاجآت..!

4
AUGUST
2018
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طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين. 

 

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح، ويتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

 

الطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانًا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية خلال الفترة الصباحية، وفي المناطق الشمالية مساء. يوم غد الأحد: غائم جزئيا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات. يوم الإثنين: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح احيانا، ويتكون ضباب على المرتفعات.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة. فوق الجبال من 17 الى 27 درجة. في الارز من 13 الى 23 درجة. في الداخل من 19 الى 32 درجة.

 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا. سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

 

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

 

- حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 29°م.

 

- الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

 

- ساعة شروق الشمس: 05,50 ساعة غروب الشمس: 19,37. 

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