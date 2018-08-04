شامل روكز: أفضّل أن يكون هناك سلطة ومعارضة لإيجاد لعبة برلمانية صحيحة

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شدّد النائب شامل روكز في حديث لصحيفة "الجمهورية" على دور النائب الرقابي.

وقال عن تمثيل غالبية التكتلات النيابية في الحكومة: "لهذه الممارسة تأثير على عمل المجلس ويُفضّل أن يكون هناك سلطة ومعارضة لإيجاد لعبة برلمانية صحيحة وديموقراطية وأن تعمل المعارضة بكل قدراتها لمواجهة السلطة وأن تحلّ محلها من خلال الإرادة الشعبية وأن تقوم السلطة بمشاريع وإنجازات أكثر كي تثبت نفسها".

ولدى سؤاله هل سينتقد أداء الوزراء المحسوبين على التكتل؟ أجاب: "سأحاول مراعاة قناعاتي في هذا الموضوع والتشريع أساسي في محاربة الفساد فيُمكن وضع استراتيجية لمحاربة الفساد من خلال قانون أو عشرات القوانين التي تضبط وضع الفساد في البلد. وهذا الأمر أساسي ومن خلاله تتم مواجهة جميع الوزراء أو المسؤولين عن إدارات ينخرها الفساد".