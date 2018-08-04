5 مليون راكب في 2018: حركة المطار ترتفع 5% في عام واحد

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حقّقت حركة المطار خلال تموز الفائت، إرتفاعا لافتا، حيث فاق عدد الركاب المليون، ليرتفع بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2018 وحتى نهاية الشهر السابع الى ما يقارب الخمسة ملايين راكب.



بلغ عدد الركاب 1022467 بينما كانت حركة المسافرين من والى المطار قد سجلت في العام 2017 لشهر تموز 975003 بزيادة بلغت 4,86 في المئة، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب بزيادة 5 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.



ارتفع المجموع العام للركاب من والى لبنان خلال السبعة أشهر الاولى من العام 2018 الى أربعة ملايين و842 ألفا و225 راكبا بزيادة 8,32 في المئة عمّا سجلته الفترة نفسها من العام 2017. هذا الارتفاع في عدد الركاب استدعى مؤخرا أكثر من تحرّك من المسؤولين السياسيين والاداريين والأمنيين لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار ان في المغادرة أو في الوصول للتخفيف من أعباء إنهاء معاملات السفر وتقديم التسهيلات للمسافرين من والى لبنان خصوصا مع اقتراب موسم الحج الذي يفترض أن يسجل المزيد من الحركة في أروقة المطار خلال آب الجاري. إشارة الى أن محطة الركاب الحالية في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ ستة ملايين راكب خلال السنة.



وبحسب الاحصاءات الرسمية، توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2018 على الشكل الآتي:

المسافرون

ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال تموز 2018 بنسبة 8,09 في المئة وسجل 564 ألفا و453 راكبا، أما عدد المغادرين فارتفع بنسبة 1,13 في المئة وبلغ 457 ألفا و485 راكبا، كذلك ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 27,3 بالمئة وسجل 549 راكبا، ليكون بذلك المجموع العام للركاب خلال شهر تموز مليون و22 ألفا و467 راكبا (بزيادة نسبتها 4,87 بالمئة عن تموز 2017).

الطائرات التجارية

بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية المستخدمة للمطار خلال الشهر الفائت 7254 رحلة (بزيادة 4,15 بالمئة) اذ ارتفع عدد الرحلات القادمة الى لبنان بنسبة 4,19 في المئة وسجل 3608 رحلات، كما ارتفع عدد رحلات المغادرة بنسبة 4,33 بالمئة، وسجل 3612 رحلة، أما رحلات الترانزيت فسجلت 34 رحلة (بتراجع 14 في المئة).

الطائرات الخاصة

ارتفعت حركة الطائرات الخاصة من والى لبنان وسجلت 583 رحلة (بزيادة 5,81 بالمئة عن تموز 2017) اذ ارتفع عدد الرحلات الخاصة الآتية الى لبنان بنسبة 18,8 في المئة وسجل 290 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات الخاصة المغادرة من لبنان بنسبة 16,8 في المئة وسجل 291 رحلة، اما رحلات الترانزيت الخاصة فتراجعت بنسبة 96 في المئة واقتصرت على رحلتين.

حركة البضائع

تراجع حجم البضائع المنقولة جوا بنسبة 15,9 في المئة وسجل 7574 طنا منها 4360,5 طنا من البضائع المستوردة (بتراجع 4,12 في المئة) و3213,6 طنا من البضائع الصادرة (بتراجع 28 في المئة).

حركة البريد

بلغ حجم البريد المنقول جوا الشهر الماضي 59,56 طنا (بزيادة 9,6 في المئة) منه 45,6 طنا من البريد الوارد (بزيادة 0,6 في المئة) و13,91 طنا من البريد الصادر (بزيادة 54,6 في المئة).