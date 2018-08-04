اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 04-08-2018

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الجمهورية

صمود

يقول أحد الوزراء إنّ أصحاب المولّدات الخاصة لا يجنون أرباحاً مِثل الجهات المستوردة لمادة المازوت التي تُشغّل هذه المولّدات، وهنا سرّ صمود هذه «المافيا».

مبادرة

نفت أوساط حزبية وجود أي مبادرة لدى زعيم الحزب للدخول على خط حلّ عقدة التأليف.

استغلال

يستغلّ تجّار كبار رفض بعض الدول السماح بإدخال مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات فيشترونها بأسعار متدنية لتحقيق أرباح كبيرة وذلك على حساب صحة اللبنانيين.



البناء

خفايا

أشارت أوساط سياسية إلى تكثيف الاتصالات البعيدة من الأضواء للتوافق في أقرب وقت ممكن على تشكيلة حكومية وفق العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في احتفال عيد الجيش، وذلك بعدما ذُلّلت أكثرية العقبات وبقي القليل منها، وهي التي يتمّ التركيز عليها خلال اللقاءات الجارية على أكثر من خط ووسيط.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية غربية إن نتائج الانتخابات في باكستان قلبت الاهتمامات الغربية في المنطقة، وأضعفت التركيز الذي أراده الرئيس الأميركي على عزل إيران، وقد صار شبه مستحيل مع مجيء صديق لإيران إلى زعامة باكستان الدولة الإسلامية السنية الكبيرة، والتي تملك سلاحاً نووياً والمؤثرة في أفغانستان بحكم التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا وفي الخليج بحكم حجم العمالة الباكستانية. ورأت أن احتواء هذا التغيير سيفرض نفسه على كثير من الأصعدة.



اللواء

غمز

يحرص مرجع كبير إلى النأي بالنفس عن حراكات خلافية، ذات بعد محلي - إقليمي.

لغز

يسعى حزب بارز لتهدئة قواعده «الطامحة» ريثما تُتاح له الفرصة لمعالجة وضعية أكاديمية تشكو منها القواعد؟!

همس

تتزايد المخاوف في محيط مسؤول كبير، من انقلاب جدي يجري التحضير له، في ما يخصّ استحقاق قيد التداول.