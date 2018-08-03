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في ذكرى مصالحة الجبل ،وقف النائب الدكتور فريد البستاني وقفة اجلال…‎

3
AUGUST
2018
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في ذكرى مصالحة الجبل ،وقف النائب الدكتور فريد البستاني وقفة اجلال وتأمل لسنوات مرت وهي جديرة بالتوقف للحظات كي نأخذ منها العبر ونتطلع الى مستقبل واعد مشرق يضىء على منطقة الشوف التي يجب ان نتعاون سوية من اجل ابنائها وازدهار اقتصادها .

وقال البستاني:نحن نؤيد اللغة العقلانية التي اعتمدها وليد جنبلاط في تغريدته عن مصالحة الجبل واتمنى ان تكون تغريداته تصب في اطار التشديد على وحدة الجبل ووحدة ابنائه من مختلف الطوائف وان تبتعد عن الاثارة والتحريض والاحقادوهي لغة ولت الى غير رجعة في عهد فخامة الرئيس ميشال عون .
واضاف البستاني:الشوفيون بحاجة اليوم الى التكاتف والتعاون والتازر لبناء الشوف الذي يحلمون به اليوم قبل الغد يجب الاسراع في تهئية المناخات السليمة من اجل اتمام العودة .
واضاف البستاني:يجب ان نقتنع ان لبنان فوق الجميع وهو اولا واخرا ولذلك عد يا وليد بك الى اصالتك ولا تفوت الفرص خصوصا بظل وجود رئيس ابدى حرصه على وحدة الجبل وسلامة لبنان ولا تضيع الاوقات التي تداهمنا ونحن احوج لها لنعيد بناء الوطن .
وانهى البستاني تصريحه بالقول انه سيكون الصوت الصارخ ليعود الشوف الى كل ابنائه وطوائفه واحزابه.
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