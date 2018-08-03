بالصورة - لبنانية تثير بلبلة بإهانتها الرجل المسلم!

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منذ الصباح، ويضجّ موقع فايسبوك بمنشور لسيدة تدعى بولين أبي راشد، قارنت خلاله بين الأب المسيحي والأب المسلم، جازمة ان الاب المسلم لا يفعل شيئا سوى الزواج والانجاب.



وانقسم الناشطون على الموقع بين مستاء من منشورها، وبين مستاء من منتقديها.



فاعتبر عدد من الناشطين ان منشور السيدة مهين للدين الاسلامي، واسلوبها مستفز.



وبرر عدد من الناشطين فعلة بولين بأنها لا تتعدى كونها والدة تدافع عن ابنتها التي تزوج عليها زوجها.



ودافع عدد من الناشطين عن السيدة معتبرين انها قالت ما يتم تداوله في الغرف المغلقة.



وعلى الرغم من ان المنشور محدد لأصدقاء ابي راشد، إلا انه تم تداوله بشكل.