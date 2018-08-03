حزب الله يكشف عن أسلحته الجديدة!

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كتبت القناة الثانية الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني كشف عن سلاحه الجديد، والممثل في طائرة من دون طيار، التي شاركت في الحرب الأهلية في سوريا.

جنرال إسرائيلي يتوقع وصول صواريخ "حزب الله" إلى تل أبيب في حال اندلاع مواجهة

ذكر يارون شنايدر، المعلق العسكري للقناة، مساء الخميس، أن حزب الله اللبناني نظم معرضا لأحدث أسلحته، من بينها صواريخ كتف ضد الطائرات، والتعريف بالموقع الخاص بالهجوم على المروحية الإسرائيلية، التي سقطت أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006.



وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن حزب الله افتتح متنزها سياحيا في لبنان، شوهد فيه مجموعة من الأسلحة الجديدة للحزب، وصور فوتوغرافية، أيضا، وهو المتنزه الذي يمنح الخبرة للتلاميذ والطلاب اللبنانيين، من أعمار 6-18 عاما، فنون "المقاومة"، وأهدافها، وتثقيف الشباب وتعليمهم وتعريفهم بإنجازات "المقاومة" ضد إسرائيل ـ بحسب القناة.

أظهر المعرض أو المتنزه السياحي اللبناني لحزب الله عن صواريخ كتف روسية ضد الطائرات، من نوع " SA-7"، و" SA-14 "، ومركبات، كما تم عرض طائرات غير مأهولة، واستعراض أدوات ومعدات عسكرية جديدة ساعدت الحزب في تحقيق أهدافه في المعارك الأهلية في سوريا.

سبوتنيك