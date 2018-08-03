الإجتماع الأول للجنة الأهلية لعودة النازحين في زحلة

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عقدت اللجنة الأهلية لعودة النازحين في قضاء زحلة اجتماعها الأول، وتباحثت في الخطوات الممكنة للمساهمة في تحقيق العودة الآمنة للنازحين والتحديات التي تواجهها، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.



وتضم الهيئة أعضاء في بلديات وناشطين من المجتمع المدني ومحامين وأكاديميين وتربويين وإعلاميين في زحلة وقضائها مهتمين بهذا الملف، وستعقد اجتماعات دورية مع المعنيين كافة.



وأكد المجتمعون أن هذه اللجنة، هي "نواة لعمل وطني، وأن باب المساعدة والتعاون، الى هذه اللجنة واللجان الأهلية، مفتوح لجميع الراغبين من اللبنانيين والأخوة السوريين".