رائد خوري والمشنوق بحثا في أزمة المولدات

A + A -

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير الاقتصاد رائد خوري، ترافقه المديرة العامة في وزارة الاقتصاد عليا عباس، وتم البحث في أزمة تسعيرات مولدات الكهرباء في لبنان، والخلاف الدائر بين أصحاب المولدات وبين المستهلكين، بعد ورود شكاوى إلى وزارة الاقتصاد، ومطالبة وزارة الداخلية بالتدخل مع البلديات في الإشراف على التسعيرات، واعتراض أصحاب المولدات على تسعيرة الدولة.

وتقرر عقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل، يضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد، الداخلية والبلديات والطاقة، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.