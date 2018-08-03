أسود: يا له من مستوى حقير!

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أشار النائب زياد أسود في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" إلى أنه "عنا بالدين المسيحي ١٠ وصايا وعنا بالسياسة وصية واحدة تعرفت عليها بعدما تعرفت على الدولة وما يسمى برجالها ووزرائها و و و ... و ممارساتهم واثرائهم ومخالفاتهم الوقحة طلعت don't get caught"، لافتاً إلى أن "يا له من مستوى حقير ان يتهجم شخص من طائفة على مسؤول من طائفة اخرى و يحقره فيأتي مسؤول من طائفة المحقر ليدافع عن تحقير طائفة كبيرة برمزها الوطني ثم يأتي مزنوق من طائفة ليدافع عن طائفته فيما لم يأت احد صوبها او يتكلم بأي كلمة عنها".



وسأل:"أين الطائفية والازدواجية والمفاهيم المعكوسة، اين التهديد والغلط والتطاول على الحريات؟"، مشدداً على أن "الحريات المزعومة لها حدود ملزمة بالقانون لا اعتقد ان تصاريح بعض السياسيين من طائفة الموحدين الدروز لها مكان امام هذه النصوص القانونية".



وأوضح أن "القانون لا يدخل من باب الطائفية وطائفة المرتكب"، مشيراً إلى أن "الطائفة والطائفيين لا يطبقون قانون لذلك حذار التلطي امامهم لمنع تطبيق القانون والتمادي في التطاول".