درغام: نقص فادح في تجهيزات الدفاع المدني.. ولاصلاح الآليات المعطلة

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أشار النائب أسعد درغام في بيان له الى "أن الحرائق التي اندلعت في عكار مؤخرا كشفت عن النقص الفاضح في التجهيزات لدى الدفاع المدني، حيث تنتشر في المنطقة 17 مركزا موزعة من العبدة حتى الحدود السورية في بلدة وادي خالد، الا أن جميع هذه المراكز تعاني نقصاً فادحاً في التجهيزات، خصوصا الصهاريج التي تعمل على تغذية الاطفائية بالمياه مع صعوبة تأمين مصادر ملائمة، وما زاد الأمور تعقيدا هو وجود آليتين موضوعتين فقط في الخدمة في منطقة سهل عكار والقيطع ساحلا وجردا ، أما باقي الآليات فهي معطلة ولم يجر إصلاحها لغاية الآن ما تسبب يوم أمس بكارثة في بلدة ببنين حيث التهمت النيران مساحات شاسعة".



وللغاية أجرى درغام اتصالا بمدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، وشرح الخطر الذي تتعرض له الثروة الحرجية والمواطنين جراء النقص الحاصل ما يؤخر عملية إخماد الحرائق ويساهم في زيادة الأضرار، ووعد خطار بمتابعة الموضوع واصلاح الأعطال فورا، مؤكدا على أحقية المطالب. كما طالب درغام بـ"الاسراع في تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني نظرا لدورهم والجهد الذي يبذلونه ولأحقية مطالبهم".