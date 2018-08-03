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أشار النائب روجيه في حديث لصوت المدى إلى أنّ باخرة الكهرباء المجانية كانت سترسو في الزّهراني وتمّ رفضها لأسباب سياسية لا داعي للغوص فيها لذلك ستنقل إلى الذوق للاستفادة من طاقتها لتغذية كسروان وقسم من المتن وجبيل بالكهرباء ٢٤/٢٤ علمًا أنّها أقلّ تلويثًا من المجموعتين المعطّلتين في معمل الذّوق ، مؤكّدًا أنّ الأمر لن يستغرق أكثر من أيّامٍ قليلة.

وفي موضوع تشكيل الحكومة، رأى عازار أنّ الكرة في ملعب الرّئيس المكلّف وطلب من بعض الأفرقاء التعالي عن المصالح الخاصّة والاعتبارات الخارجية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنيّة وإلا فآخر الدّواء ديمقراطيّة أكثريّة وأقليّة .

وختم موضحًا أنّ بعض الأقطاب الخارجية التي لم تعجبها نتائج الانتخابات النيابية تسعى لضرب تلك النتائج عبر تشكيل حكومة لا تعكس إرادة الشعب اللبناني.