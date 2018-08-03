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ارتفاع لافت في حركة المطار.. وعدد الركاب 5 ملايين

3
AUGUST
2018
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن ارتفاع لافت في حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث فاق عدد الركاب المليون خلال تموز الفائت، رافعا بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2018 وحتى نهاية الشهر السابع الى ما يقارب الخمسة ملايين راكب.

 
فقد حققت حركة المطار ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب خلال شهر تموز 2018، إذ بلغت 1022467 بينما كانت حركة المسافرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي قد سجلت في عام 2017 لشهر تموز 975003 أي بزيادة بلغت 4,86 في المئة، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب بزيادة 5 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق ورافعا المجموع العام للركاب من والى لبنان خلال السبعة أشهر الاولى من العام 2018 الى أربعة ملايين و842 ألفا و225 راكبا بزيادة 8,32 بالمئة عما سجلته نفس الفترة من العام 2017. وهذا الارتفاع في عدد الركاب استدعى أخيرا أكثر من تحرك من المسؤولين السياسيين والاداريين والامنيين لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار ان في المغادرة أو في الوصول للتخفيف من أعباء إنهاء معاملات السفر وتقديم التسهيلات للمسافرين من والى لبنان خصوصا مع اقتراب موسم الحج الذي يفترض أن يسجل المزيد من الحركة في أروقة المطار خلال آب الجاري.

 
إشارة الى أن محطة الركاب الحالية في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ ستة ملايين راكب خلال السنة.

 
وبحسب الاحصاءات الرسمية فقد توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2018 على الشكل التالي:

 
المسافرون:
ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال تموز 2018 بنسبة 8,09 بالمئة وسجل 564 ألفا و453 راكبا، أما عدد المغادرين فارتفع بنسبة 1,13 بالمئة وبلغ 457 ألفا و485 راكبا، كذلك ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 27,3 بالمئة وسجل 549 راكبا، ليكون بذلك المجموع العام للركاب خلال شهر تموز مليون و22 ألفا و467 راكبا (بزيادة نسبتها 4,87 بالمئة عن تموز 2017).

 
الطائرات التجارية:
بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية المستخدمة للمطار خلال الشهر الماضي 7254 رحلة (بزيادة 4,15 بالمئة) اذ ارتفع عدد الرحلات القادمة الى لبنان بنسبة 4,19 بالمئة وسجل 3608 رحلات، كما ارتفع عدد رحلات المغادرة بنسبة 4,33 بالمئة، وسجل 3612 رحلة، أما رحلات الترانزيت فسجلت 34 رحلة (بتراجع 14 بالمئة).

 
الطائرات الخاصة:

ارتفعت حركة الطائرات الخاصة من والى لبنان خلال تموز الفائت وسجلت 583 رحلة (بزيادة 5,81 بالمئة عن تموز 2017) اذ ارتفع عدد الرحلات الخاصة القادمة الى لبنان بنسبة 18,8 بالمئة وسجل 290 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات الخاصة المغادرة من لبنان بنسبة 16,8 بالمئة وسجل 291 رحلة، اما رحلات الترانزيت الخاصة فتراجعت بنسبة 96 بالمئة واقتصرت على رحلتين.

 
حركة البضائع:
تراجع حجم البضائع المنقولة جوا خلال تموز الفائت بنسبة 15,9 بالمئة وسجل 7574 طنا منها 4360,5 طنا من البضائع المستوردة (بتراجع 4,12 بالمئة) و3213,6 طنا من البضائع الصادرة (بتراجع 28 بالمئة).

 
حركة البريد:

بلغ حجم البريد المنقول جوا الشهر الماضي 59,56 طنا (بزيادة 9,6 بالمئة) منه 45,6 طنا من البريد الوارد (بزيادة 0,6 بالمئة) و13,91 طنا من البريد الصادر (بزيادة 54,6 بالمئة).
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