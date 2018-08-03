الرئيس عون: وصل بهم الأمر الى التحريض على قريبين من العهد.. وهذا الأمر سنواجهه قضائياً

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أكد رئيس عون الجمهورية ميشال عون في مقال نشر في جريدة الاخبار اليوم أنه ورغم الانجازات المحققة التي أٌنجزت، البشع هو الهجوم على العهد استناداً الى أمور وهمية غير موجودة، ووصل بهم الأمر الى التحريض على قريبين من العهد وتهديدهم في مصالحهم وأشغالهم في دول العالم، من خلال بثّ أكاذيب عن أن فلاناً أو فلاناً تبرّع لحزب الله، وهذا الأمر سنواجهه قضائياً».

وكان الوزير السابق والنائب الياس بو صعب قد أمس أصدر بياناً بشأن الاكاذيب التي نشرت عن تقديم مدخول جوليا في حفليها في صور الى حزب الله.. وقد نفى بو صعب الامر نفياً قاطعاً مؤكداً أنه سيلجأ الى القضاء الجزائي المختص لوضع حد لٳساءاته و ابتزازه المتمادي.