كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاض ملحوظ على المرتفعات المتوسطة مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة شمالا وضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة، تتساقط بعض الأمطار المتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاض ملحوظ على المرتفعات المتوسطة مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 32 درجة، في الجبال من 16 الى 25 درجة، في الارز من 13 الى 23 درجة وفي الداخل من 20 الى 32 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80 %.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 755ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,50 ساعة غروب الشمس: 19,37