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بالصور - لهذا السبب تم توقيف رشيد جنبلاط

3
AUGUST
2018
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داهمت أمس القوى الأمنية منزل رشيد جنبلاط واعتقلته بموجب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّه بسبب كيله الشتائم والكلمات النابية على مواقع التواصل الإجتماعي.
 
وفيما يلي نموذج عن منشورات جنبلاط المسيئة:
 
 
- "بيت العاهرات العوني - الباسيلي!
يا باسيل يا حقير يا كلب انت وعمك ويللي بيشد عا مشدك diaspora... بعينك وبقفا امك يا حقير! ريتك تصير diaspora انت وعيلتك وسليلتك وعمك وتيارك! مشردقين باليهود بدكن تتبنوا تعابيرهم، تبنوا عا اسمكن واسم امكن وبيكن وتياركن ويمكن دينكن بس مش باسم لبنان يا جحش
 
-ولا يا واطي يا حيوان المغتربين مش شتات ريتك تتشتت انت وشرفك وعرضك يا زمك التاريخ وفأر القوارض.. ما في شي اسمو شتات diaspora لبناني، في شي اسمو اغتراب
 
- بالنسبة الى جبران باسيل هوي شارون وميشال عون هو بن غوريون، يعني أعدائي ، وكل صديق لعدو هو عدوي ولو كنت رجل دين مسلم كنت أفتيت بقتلهما... A Good Enemy is a Dead Enemy
 
- جبران باسيل، بدك تتصلب، إنقبر تصلب عا ولاد طايفتك. بدك تتصلب بالشؤون الدرزية، رقبتك منكسرها وقلبك من طعميه للكلاب الجعاري. مغروم بمعلمك شمعون، الأسطول السادس الأميركي ما قدر ينقذه من دعستنا عا رقبته... كوش ولا 
 
- خلصنا بقا، لا يوجد شئ إسمه "عهد" بعد الطائف، السلطة التنفيذية التي هي علميا ما تسمى "العهد"، هي بيد مجلس الوزراء مجتمعا، لا بيد رئيس الجمهورية. رئيس قوي "في بيئته" يعني رئيس للمسيحيين (بيئته) لا لجميع اللبنانيين. نريد رئيسا قويا لبنانيا لا "في بيئته"، مما جعله رئيسا فاشلا!
 
- إذا العونيي ما بدن جعجع لأنو قتل عسكر، عون جذر بالدروز مع الأمريكان، ووصلوه الشيعة لرئاسة الجمهورية. عسكركن ولاد ست وأهلنا ولاد جارية؟ هيدا الخطاب الباسيلي الحقود سيدفع ثمنه هو ومن أوصله... إقرؤوا التاريخ واتعظوا 
 
- نحنا وصغار كنا نسمع بس ب"الذات الإلهية"، هلق صرنا نسمع ب"الذات الملكية" و"الذات الرئاسية"... أنا شخصياً ب"الذات" رأيي أن تعود الحرب لندعوس عال"ذات" القضائية ومعها كل ال"ذوات" غير الإلهية يللي أتحفونا فيها!
 
- ما شايف "أحقر" من هيك قضاء بهيك عهد... تفه عا شرفكن يا بلا شرف نحنا 
 
- لكل قرن مصيبة يبدأ بها، ومصيبة لبنان لبداية القرن الحادي والعشرين هي اغتيال الرئيس رفيق الحريري مما أدى إلى عودة ميشال عون ورعاعه إلى لبنان. مصائب قوم عند قوم فوائد، ومصيبة لبنان عند رعاعه كانت فائدة... وابتلى لبنان واللبنانيين 
 
 
وفيما يلي أعلاه مجموعة صور عبارة عن منشورات أخرى تحتوي على شتائم وكلمات نابية كان رشيد جنبلاط قد نشرها.
 
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